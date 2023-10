Kolike su kazne za sporu vožnju u BiH i regionu?

Nije samo brza vožnja kažnjiva, jer postoje, a i propisane su zakonom, kazne za sporu vožnju, odnosno za vozače koji voze toliko sporo da ometaju druge vozače u saobraćaju.

Odlučili smo provjeriti kolike su kazne u BiH i regionu kada je u pitanju spora vožnja pa vam u nastavku donosimo sve pojedinosti.

Evo koliko novca biste mogli izdvojiti za kaznu ako vozite isuviše sporo u BiH, Srbiji i Crnoj Gori, a ovdje možete pročitati kolike su kazne u Hrvatskoj: KAZNA.

Kazne u BiH

Prema Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, vozač ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila do te mjere da njegovo vozilo predstavlja smetnju normalnom odvijanju saobraćaja.

U skladu s tim, a kako je propisano zakonom, kazna za ovaj prekršaj iznosi 30 KM, ali u slučaju da je ovim prekršajem izazvana ili prouzrokovana saobraćajna nesreća, počinilac će biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 50 do 150 KM te će dobiti jedan kazneni bod.

Osim toga, za izazivanje saobraćajne nesreće zbog spore vožnje vozaču može biti izrečena i zabrana upravljanja vozilom u trajanju do dva mjeseca.

OVDJE možete dobiti više informacija o tome koje su kazne i šta ovaj zakon propisuje u slučaju počinjenih prekršaja.

Kazne u Srbiji

Zakon o bezbjednosti saobraćaja Srbije na putu propisuje da vozač ne smije bez opravdanih razloga da vozi toliko sporo da bitno usporava saobraćajni tok ili ugrožava druge učesnike u saobraćaju.

Prema njemu, svaki učesnik u saobraćaju dužan je da se ponaša na način kojim neće ometati, ugroziti ili povrijediti druge učesnike, kao i da preduzme sve potrebne mjere radi izbjegavanja ili otklanjanja opasnih situacija nastalih ponašanjem drugih učesnika u saobraćaju, ako sebe ili drugog time ne dovodi u opasnost.

Još jedna odredba ovog zakona kaže da "ako vozač vozi sporo u mjeri u kojoj ometa normalan saobraćaj, dužan je da na prvom odgovarajućem mjestu omogući da ga drugo vozilo bezbjedno pretekne, obiđe ili prođe".

Kako piše u zakonu, novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara, odnosno oko 83 KM, biće kažnjena osoba koja krši pomenutu odredbu, odnosno koja "vozi sporo u mjeri u kojoj ometa normalan saobraćaj".

Ako vozač sporog vozila ne stane da propusti kolonu uprkos naredbi policajca, kazna za to je šest kaznenih poena, a novčano od 15.000 do 30.000 dinara, odnosno od 250 do 500 KM ili zatvor do 30 dana. Za ovaj prekršaj zabrana upravljanja je najmanje tri mjeseca.

Ako je ovim prekršajem izazvana još i nezgoda ili ugrožena bezbjednost, kazne su veće, i to od 30.000 do 50.000 dinara, odnosno od 500 do 835 KM ili zatvor do 60 dana, kao i devet kaznenih poena, dok je zabrana upravljanja vozilom najmanje pet mjeseci.

Kazne u Crnoj Gori

I Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori propisuje "ukoliko vozač vozi sporo, tako da ometa normalno odvijanje saobraćaja ili se usljed toga iza vozila kojim upravlja formira kolona vozila, dužan je da na prvom odgovarajućem mjestu omogući vozilima koja se kreću iza da bezbjedno preteknu, obiđu ili prođu pored vozila kojim upravlja".

U slučaju da vozač ne omogući vozilima koja se kreću iza njega da ga bezbjedno preteknu, obiđu ili prođu, prema ovom zakonu biće kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 80 do 250 evra.

Evo šta propisuje Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori CG ZAKON.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.