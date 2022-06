Koncept Wildcat nagovještava budućnost Buicka

Buick je i dalje onaj brend unutar General Motorsa za koji će svi oni kojima "benzin teče kroz vene" reći da je trebalo da bude ugašen prije desetak godina umjesto Pontiaca, ali situacija na papiru pokazuje nešto sasvim drugo.

Prošlogodišnja prodaja u Sjedinjenih Američkim Državama je iznosila tek nešto više od 182 hiljade vozila, ali je istovremeno preko 1,2 miliona Kineza izabralo ovaj automobil, tačnije neki model iz game Buicka. Znajući sve to, sasvim je prema očekivanjima da će Buick posvetiti veću pažnju ovoj državi nego matičnom tržištu.

Ranije je objavljeno da će brend prodavati samo vozila na struju do kraja ove decenije, a kako će sve teći pokazuje koncept pod imenom Wildcat. Ime je dobio po čuvenom modelu koji je Buick proizvodio od 1963. do 1970. godine, a iako bismo voljeli da pomislimo da će i serijski model biti takav, čelnici nam pokazuju da to ipak nije slučaj.

Štaviše, Buick će nastaviti da nudi samo krosovere i oni će potražiti dizajnersku inspiraciju kod ovdje prikazanog prototipa pod imenom Wildcat. Među njima će biti i onaj koji će se zvati Electra, što je još jedno legendarno ime koje svaki ljubitelj američke automobilske industrije svakako zna.

U svakom slučaju, Wildcat je kupe s formulom sedenja 2+2, i Buick kaže da je potražio inspiraciju u svojim legendarnim modelima iz šezdesetih godina prošlog vijeka. Možda to ne možemo da primijetimo na prvi pogled, i mnogi će reći da prednji dio više liči na Audi nego na bilo koji Buick, ali iz profila svakako "vuče na" klasični Wildcat.

Štaviše, tokom zvanične prezentacije čelnicima brenda se toliko dopao stil da su zapravo pričali samo o njemu i pritom zaboravili (slučajno ili namjerno) da podjele idejni tehnički podatak. To je natjeralo novinare da spekulišu i smatraju da bi buduća Electra mogla da bude mehanički blizanac krosovera Cadillac Lyriq i da se proizvodi na istoj platformi Ultium.

To bi značilo da će pružati bateriju zapremine 100 kWh i da će biti u stanju da pređe nešto manje od 500 kilometara s jednom dopunom ćelija. Biće svakako zanimljivo vidjeti kako će stilisti podijeliti dizajn sa ovog kupea na serijskom krosoveru, ali kada znamo da Buick uglavnom kupuju stariji ljudi, šanse su velike da to vjerovatno i nije bitno.

Dizajneri kompanije će nam takođe reći da smatraju da su današnji električni automobili bezlični iz razloga što previše pokušavaju da se razlikuju od onih koji pod haubom kriju motor s unutrašnjim sagorijevanjem goriva. Buickov plan je takav da kupac uopšte ne primjeti koje njegove modele pokreće SUS motor, a koje električni pandan.

Nismo baš sigurni kako se "divlji" koncept kao što je Wildcat uklapa u takvu priču, ali izgleda da ćemo morati sačekati 2024. godinu kada će prvi električni Buick stići u izložbeno-prodajne salone da bismo uopšte saznali odgovor na to pitanje, prenosi AutoRepublika.