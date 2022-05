Opel dobio novog šefa

Uve Hohgešurc napušta kormilo brenda iz Riselshajma i postaje CEO evropskog ogranka Stellantisa, dok na čelo njemačke marke stupa mlađani Florijan Huetl.

Nadzorni odbor Opela odobrio je izbor Huetla za novog izvršnog direktora tog germanskog proizvođača. On će na toj poziciji naslijediti Hohgešurca, koji se nije dugo zadržao u Opelu - u ovoj kompaniji bio je manje od godinu dana.

Florijan Huetl je do sada bio šef marketinga i prodaje Opela, a inostrani novinari pišu da je riječ o mladom, ali iskusnom rukovodiocu iz automobilske industrije. No, ni on nije bio dugo na svojoj prethodnoj poziciji, jer je postao šef prodaje i marketinga marke sa znakom munje 1. marta ove godine.

Huetl je do sada držao nekoliko pozicija u Stellantisu, a prije toga u Renault grupi, a ima i ozbiljno internacionalno iskustvo s obzirom na to da je radio u Rusiji, Švajcarskoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj, a sada i Njemačkoj.

Još uvijek nije poznato ko će ga naslijediti na poziciji prvog čovjeka prodajnog odjeljenja u Opelu. Nadzorni odbor ove kompanije istakao je u kratkoj izjavi da Huetl ima njihovo potpuno povjerenje i da su sigurni da će nastaviti da predvodi Opel u dobrom smjeru, prenosi AutoRepublika.