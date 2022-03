Ovako će izgledati posljednji Volkswagen Passat

Volkswagen priprema posljednju generaciju Passata s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem. Automobil će se proizvoditi u Slovačkoj i biće velik kao Škoda Superb.

SUV-ovi su izgurali limuzine s tržišta. Postoje mnoge naznake da ovo nije slučaj samo kod modela aktualne generacije, već uopšteno. Volkswagen još uvijek vidi ekonomski smisao u proizvodnji karavana i ima plan za budućnost. Ovaj plan izgleda ovako:

Auto je još uvijek prekriven malom kamuflažom, ali ono što možete vidjeti potvrđuje ranije najave.

Budući da ostaje samo u karavanskoj verziji, to znači da ima kupaca koji traže veliki automobil u najpraktičnijoj verziji. U ovom slučaju praktičnost znači puno prostora u kabini i gepeku. Volkswagen to želi maksimalno povećati povećanjem međuosovinskog razmaka i produženjem karoserije.

To je opravdano i s ekonomskog gledišta, jer će se novi Passat praviti u fabrici u Bratislavi, na istim proizvodnim trakama s kojih će sići i nova Škoda Superb.

Kako bi optimizovao proizvodni proces (tj. smanjio troškove), Volkswagen će ove modele izraditi što je više moguće strukturno. Naravno, razlikovaće se dizajnerski i po detaljima opreme. Dizajneri obje marke pobrinuće se da niko ne pomiješa jedan automobil s drugim kad ga prvi put vidi. U posljednje vrijeme sve više proizvođača dokazuje da je to moguće.

Vrlo je moguće da će to biti posljednji Passat ikada. Oproštajnu limuzinu zamijeniće električni Aero B model, moguće je da će i karavan s vremenom krenuti istim pravcem. Za sada je poznato da će karavan biti dostupan s cijelom paletom motora, odnosno i benzinskim i dizelskim, ali će se pojaviti i kao blagi i plug-in hibrid.

Kako će izgledati i što će imati unutra - saznaćemo tokom premijere koja je planirana sredinom iduće godine.

