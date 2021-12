Šef Škode odlazi u Volkswagen

Tomas Šafer neće predugo uživati ​​na mjestu šefa Škode. Sve zato što će za nekoliko mjeseci preuzeti rukovodeću poziciju u Volkswagenu.

To je rezultat dinamičnih kadrovskih promjena u cijelom koncernu.

Thomas Schäfer, prethodno odgovoran za južnoafričku filijalu Volkswagena, preuzeo je mesto šefa Škode u avgustu 2020. Nakon nekoliko mjeseci visoke karijere u Češkoj, ponovo je unaprijeđen. Prema najnovijim odlukama, u aprilu 2022. postaje glavni izvršni direktor Volkswagena, zamijenjujući na tom mjestu Ralfa Brandstättera.

Sam Brandstätter će se zauzvrat pridružiti glavnom upravnom odboru grupacije, a od avgusta će voditi brigu o ključnim operacijama grupacije na kineskom tržištu. Treba napomenuti da Schäferovog zamjenika u Škodinim strukturama za sada ne poznajemo.

Međutim, biće još promjena u grupi. Izvršni direktor Grupe Herbert Diess preuzeće organizaciju za razvoj softvera Cariad. Do sada je to bio zadatak Markusa Duesmanna iz Audija. Njemačka vjeruje da će to “postaviti važne prekretnice u razvoju vlastitog operativnog sistema”.

Još jedna novost je uključivanje Hildegard Wortmann, trenutne šefice prodaje Audija, u upravljačku strukturu Volkswagen Grupacije.

(b92)