Volkswagen ostaje posvećen dizel motorima i u ovoj deceniji

Njemačka marka vjeruje da dizelaši mogu biti mnogo čistiji i ekološki prihvatljiviji.

Kako navode u Volkswagenu, svi dizel automobili ovog brenda isporučeni od juna 2021. godine mogu koristiti i tzv. parafinski dizel, odnosno novu vrstu goriva sa bio komponentom. Iako je proizvođač iz Volfzburga više puta do sada isticao svoju posvećenost elektrifikaciji, i ovakva goriva deo su plana Volkswagena da umanji ukupnu emisiju ugljen-dioksida za 40 odsto do 2030. godine.

No, za razliku od većine konkurenata koji su javno objavili krajnji rok kada će se oprostiti od SUS vozila u Evropi, Volkswagen nema takvih planova. Jedini javno proklamovani cilj im je da do 2030. godine na Starom kontinentu u prodajnom miksu imaju najmanje 70 odsto EV četvorotočkaša.

Iako su dizelaši, nažalost, sve manje popularni u ovom dijelu svijeta, daleko od toga da su rekli posljednju riječ, bar kada je u pitanju Volkswagen. Uostalom, čitava katastrofa “naftaša” krenula je od Volkswagenovog dizelgejta i dalje demonizacije tog goriva.

Pomenuti parafinski dizel zapravo ima daleko manju emisiju ugljen-dioksida od običnog dizela. On posjeduje komponentu koja dolazi iz biološkog otpada, i Volkswagenova inicijalna istraživanja ukazuju na to da bi ovo gorivo moglo da ima i do 95 odsto manju emisiju CO2 naspram standardne varijante.

U svjetlu takve tvrdnje može se kazati da bi to značilo opstanak dizelaša na tržištu. Jer bi uz tako dobre emisione rezultate i eventualnu primjenu sistema blagog hibrida koji bi to još poboljšao (bar na papiru), mogli da predstavljaju “zelenkastu” alternativu sve prisutnijim električnim automobilima, koji su ekološki samo ukoliko je takva i električna energija koja se koristi za napajanje njihovih baterija, prenosi AutoRepublika.