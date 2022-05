Volkswagen oživljava davno ugašeni brend, proizvodiće SUV i pikap

​Njemački auto-gigant potvrdio je da će lansirati podbrend Scout sa sjedištem u Sjedinjenim Državama, i to za električni pikap i SUV koji će biti na novoj mehaničkoj platformi.

VW grupa će osnovati zasebnu, nezavisnu kompaniju kako bi oživjela marku Scout, koju je kupila prošle godine u sklopu akvizicije Navistara. Proizvođač automobila planira da predstavi svoje prve prototipove sljedeće godine i započne proizvodnju 2026, iako detalji o tome gdje će se ova vozila izrađivati ostaju nejasni.

Šef finansija VW grupe, Arno Antlic, rekao je da će Scout biti zasebna jedinica i robna marka u okviru Volkswagen grupacije. To je u skladu sa novim modelom grupnog upravljanja - male jedinice koje djeluju agilno i imaju pristup tehnološkim platformama kako bi iskoristile sinergiju.

VW grupa je kupila ime marke Scout kada je njegova poslovna jedinica za kamione Traton kupila Navistar International Corp 2020. Navistar je nastao 1985. kada je International Harvester, koji je bio vlasnik marke Scout, prestao da postoji.

International Harvester, poznat po traktorima i teškim kamionima, počeo je proizvoditi Scout u novembru 1960. "Kutijasti" terenac postao je jedno od najpopularnijih vozila International Harvestera svih vremena.

International Harvester je ukinuo liniju pikapova i terenaca Scout 1980. Godine, prenosi B92.

THIS IS FOR YOU - #USA! ⚡ We will produce an all-electric pick-up and rugged SUV ⚡ The strong Iconic brand #Scout get's electrified ⚡ Production will start in 2026 pic.twitter.com/blZy8b0Z29