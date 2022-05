BMW vjeruje da će veliki ekrani u vozilima uskoro izumrijeti

Bez razlike u odnosu na ličnu percepciju i afinitete, veliki, u stvari ogromni ekrani su postali dio svakodnevice savremenih automobila, a njihova implementacija postaje sve više rasprostranjena u moderno doba.

Toliko ih je da nam je prosto njeverovatno i da zamislimo neki novitet bez ekrana od 10+ inča po dijagonali. Ali, koliko je ovo održiv trend? O tome su nedavno diskutovali dizajneri viđenijih brendova.

Koliko je virus nesrazmjerno golemih monitora zarazio automobilsku industriju svjedoče i eklatantni primjeri iz nedavne prošlosti. Tako je Mercedes-Benz instalirao džinovski ekran MBUX Hyperscreen u električnu perjanicu s oznakom EQS, a on se sastoji iz tri zasebne jedinice koje su objedinjene pod jedinstvenim staklom. Kompleks displeja se proteže od zone pred očima vozača (kada ne skreće pogled s druma pred sobom), pa sve do prirodne granice (suvozačevih vrata). BMW je odgovorio ugradnjom panoramskog bioskopskog "platna" dijagonale od 31 inča i rezolucije 8K, a koje je primjenu našlo ispred zadnje klupe Serije 7, kako konvencionalne, tako i baterijske, one s naljepnicom i7.

Ali, izgleda da će neobjavljeni tržišni rat u kom su glavno oružje nesrazmjerno veliki monitori, uskoro postati stvar prošlosti. Tako barem smatra Matijas Junghans, šef odjeljenja za razvoj stila enterijera vozila iz porodice BMW i.

O tome je polemisao s kolegama tokom događaja u organizaciji medija Car Design News. Pored njega, učešće u debati su uzeli i njegove kolege iz sljedećih društava: Automobili Pininfarina, Italdesign, Polestar, ELeather. Svi oni su iznijeli svoje poglede na temu budućeg izgleda putničke kabine luksuznih četvorotočkaša.

Jedan od učesnika iz redova publike je upitao ugledne dizajnere na temu toga da li će premijum luksuz i dalje uključivati obromne ekrane, natuknuvši dilemu "da li smo dostigli vrhunac pomame za velikim monitorima".

Junghans je uzvratio pitanjem: "Da li su veliki ekrani ono što se računa?" Nastavio je iznošenjem ličnog ubjeđenja da će veliki ekrani, prije ili kasnije, postati relikt prošlosti. On je dodatno pojasnio i da će automobili postajati sve pametniji, ali da će se pojaviti nove platforme, one koje će omogućavati da vozač, odnosno putnici u budućnosti ekrane vide samo onda "kada ih žele i kada su im potrebni".

S viđenjem kolege iz Bavarske se složila i gošća dijaloga koja je predstavila marku Polestar. Šefica odjeljenja za dizajn skandinavskog brenda, gospođa Koni Blome je svoje saglasje s Jungansom iznijela u sljedećoj formi: "Sve ima svoj zenit, pa će tako vjerovatno biti i s velikim ekranima. Putnici tokom najvećeg dijela putovanja vozilom, uživaju u pogledu kroz prozor, a ne u praćenju sadržaja na velikim ekranima".

Mi se slažemo, a verujemo i vi. Posebnu podršku ovakvim stavovima će vjerovatno pružiti i oni koji su upoznati s najsavremenijim trendovima u razvoju koncepta proširene realnosti i projekcionih ekrana.

