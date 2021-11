Bugatti Chiron s lakoćom do 420 km/h

Jedan od najbržih automobila u istoriji automobilske industrije svakako je Bugatti Chiron koji sa 1500 KS lakoćom dostiže 420 km/h.

Njegove sposobnosti u realnim uslovima isprobala je ekipa Top Geara. Upregnuli su 8-litreni W16 motor sa 1500 KS i 1600 Nm do krajnjih granica. Do 100 km/h Bugatti Chiron ubrzava za 2,5 sekunde, do 200 km/h potrebno mu je 6,1 s, a najveća brzina ograničena je na 420 km/h.

Teoretski bi mogla biti i osjetno veća, ali zasad na tržištu ne postoje pneumatici koji mogu garantovati sigurnost u takvim uslovima.

Ali, i to će uskoro morati biti riješeno, jer je uprava Bugattija najavila snažniju izvedbu modela Chiron, koja bi trebala probiti čarobnu granicu od 500 km/h te se time velikim slovima upisati u enciklopediju automobilske istorije, prenosi autopress.hr,

Što se tiče standardnog Bugatti Chirona on je već sam po sebi dovoljno fascinantan da smo davno izvukli Top 9 činjenica koje treba znati o Bugatti Chironu.

Kako uživo izgleda sumanuto ubrzanje te jurnjava brzinom od 420 km/h, u režiji Bugatti Chirona, pogledajte u videu.