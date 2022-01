Punjači za električna vozila na svakih 60 km auto-puta?

​Udruženje evropskih proizvođača automobila smatra da je to premalo i traži dvostruko, 7 miliona punjača do 2030. godine.

Prema velikom paketu mjera koji je Evropska komisija prezentovala prošle godine, nazvanom "Fit for 55", države članice obavezale bi se da izgrade mrežu punjača za električne automobile širom EU.

Na svakih 60 kilometara duž auto-puteva gradila bi se po jedna stanica za brzo punjenje, a za teški transport na svakih 150 kilometara instalirala bi se stanica za snabdijevanje vodonikom.

Ova uredba obezbjeđuje da u svakoj državi članici postoji dovoljan kapacitet javnih punjača kako bi se zadovoljile potrebe veće flote automobila sa nultom emisijom koja će doći na tržište, najavila je Evropska komisija.

Šta bi to značilo? Do 2025. trebalo bi da bude milion punjača, a do 2030. godine 3,5 miliona.

Za punjače uz auto-puteve do 2025. mora biti dostupno 300 kW po lokaciji - uz najmanje 150 kW, dakle vjerovatno po dva punjača ove snage.

Do 2030. godine trebalo bi da bude 600 kW po stanici za punjenje - odnosno četiri punjača sa po 150 kW.

Međutim, sada Udruženje evropskih proizvođača automobila tvrdi da je to premalo i traži 7 miliona punjača do 2030. godine. Cilj je da električna mobilnost zaživi punim plućima odnosno da javni punjači čine čak 60 odsto kapaciteta, prenosi B92.