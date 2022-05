Eklston: Nisam uhapšen, to je bio "mali blesavi" incident

Bivši prvi čovjek Formule 1 Berni Eklston tvrdi da nije bio uhapšen prije dva dana u Brazilu, uprkos tome što je u njegovom prtljagu pronađen pištolj koji nije prijavio, prenosi Rojters.

Brazilska policija je objavila da je Eklston uhapšen u srijedu uveče na aerodromu u mjestu Kampinjas, pošto je u njegovom prtljagu skenirano vatreno oružje.

"Nikada nisam bio uhapšen. Bio je to blesavi mali incident. U posljednje vrijeme nisam imao nikakav publicitet i mislio sam da bi trebalo da učinim nešto da ga dobijem", rekao je bivši prvi čovjek F1, koji je potvrdio da je morao da plati kauciju od 6.060 reala (1.260 dolara) prije nego što mu je dopušteno da napusti Brazil.

"Htjeli su da to platim u lokalnoj valuti, koju nikada nisam imao. Onda se dogodila još jedna drama u pokušaju da se pronađe novac. Napuštao sam zemlju, nisam imao lokalni novac. Bila je to prava drama, nepotrebna, ni zbog čega", dodao je on.

Eklston se trenutno sa porodicom nalazi u Portugaliji.

"Taj pištolj sam kupio od mehaničara Formule 1 u Brazilu prije mnogo godina, bez municije. To je trebalo da bude sredstvo odvraćanja. Rekli su da mi je potrebno nešto ovakvo. Moglo bi da upali ako bi neko pokušao da te opljačka ili nešto slično. Zbog toga sam kupio pištolj od tog 'tipa'", istakao je Eklston.