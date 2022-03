Ferari najbrži u Bahreinu, kontroverzna promjena Mercedesa

Vozač Ferarija Šarl Lekler zabolježio je najbrže vrijeme na startu drugih predsezonskih testova Formule 1.

Monegašanin je stazu Sahir u Bahreinu, gdje će biti premijera sezone 20. marta, obišao za 1:34,531 minuta, a ukupno je izvezao 62 kruga.

Drugo vrijeme neočekivano je imao Aleksandar Albon u Vilijamsu (+0,539 sekund), treće je ostvario Sebastijan Fetel u Aston Martinu (+1,175), dok je četvrti bio Serhio Peres u Red Bulu (+1,446).

Peti na testovima u četvrtak bio je sedmostruki šampion Formule 1 Luis Hamilton u svom Mercedesu sa skoro dvije sekunde slabijom vremenom od Leklera.

Britanac se mučio da "ukroti" srebrnu strijelu koja je podigla dosta kontroverzi u Bahreinu, jer je Mercedes promijenio dizajn bočnih krila W13 bolida u odnosu na prethodne testove u Barseloni.

Navodno su se zbog toga pobunili iz Red Bula, istakavši da je Mercedes prešao granicu i da su promijene ilegalne, ali su iz tima demantovali da su dali bilo kakvu zvaničnu izjavu u vezi s tim.

Testovi u Bahreinu se nastavljaju od 13 časova po našem vremenu.

Big changes at @MercedesAMGF1 since the last time we were on track #F1Testing #F1 pic.twitter.com/6oPKiH9vQS