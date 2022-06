Ferstapen najbrži na prvom treningu u Montrealu

Vozač Red Bula Maks Ferstapen ostvario je u Montrealu najbrže vrijeme na prvom slobodnom treningu pred trku Formule 1 za Veliku nagradu Kanade.

Holanđanin je najbrži krug odvezao u vremenu 1:15,158 minuta, dok je vozač Ferarija Karlos Sainc zaostao 0,246 sekundi.

Treći je završio Fernando Alonso iz Alpina, dok je Verstapenov timski kolega Serhio Peres bio četvrti, prenosi B92.

Plasman do 10. mesta popunili su Šarl Lekler (Ferari), Džordž Rasel (Mercedes), Lens Strol (Aston Martin), Luis Hamilton (Mercedes), Sebastijan Fetel (Aston Martin) i Danijel Rikardo (Meklaren).

Drugi slobodni trening vozi se u 23.00.

Trka za Veliku nagradu Kanade na programu je u nedelju u 20.00.

Verstappen, Sainz and Alonso lead the way after first practice #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/6RuqbsmBjZ