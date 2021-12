Luis Hamilton postao vitez

Vozač Formule 1 Luis Hamilton zvanično je postao vitez Ujedinjenog Kraljevstva.

Njega je vitezom proglasio prestolonasljednik princ Čarls od Velsa.

Ser Luis Hamilton je tek četvrti vozač F1 u istoriji koji je dobio vitešku titulu.

Poslije Džekija Stjuarta, Džeka Brabama i Sterlinga Mosa.

Hamilton je sedmostruki šampion svijeta u F1, a nedavno ga je Maks Ferstapen u poslednjem krugu sezone spriječio da osvoji rekordnu osmu titulu.

Sir Lewis Hamilton is made a Knight Bachelor by the Prince of Wales at Windsor Castle. Image ID: 2HATNCR // Dominic Lipinski // PA Wire#alamyeditoril #LewisHamilton pic.twitter.com/RxLOhro1pM