"Alfa Romeo" spojio ljude širom bivše Juge

KLJUČ - Vlasnici i ljubitelji vozila poznatog italijanskog proizvođača "Alfa Romeo" okupili su se i družili tokom proteklog vikenda u Ključu, a ovi susreti započeli su prije osam godina i od tada se redovno održavaju u različitim gradovima.

Više od 80 "alfista", kako sebe nazivaju vlasnici ovih modela automobila, sudjelovalo je u sklopu događaja koji su pomogle i lokalne vlasti ove male krajiške općine.

Učesnici su specijalno za ovu priliku došli iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, država regiona, pa čak i iz Njemačke te Sjedinjenih Američkih Država.

Organizovana je promotivna vožnja, a potom i izložba automobila u centru Ključa. Organizator događaja bila je ključka podružnica Kluba "Alfa Romeo" iz Zenice, koji je svake godine organizator susreta.

"Započeli smo s ovim prije osam godina i zamisao je bila da ovo bude međunarodno druženje. S obzirom na to da je u Ključu mnogo 'alfista', odlučili smo da to ove godine bude ovdje. Alfa Romeo je poseban stil života, možda to nije najbolji automobil na svijetu, ali mi ga vozimo i najviše volimo te smatramo da je poseban. Zbog toga volimo reći da je Alfa Romeo ljubav, a sve drugo su automobili", kaže Muhedin Fejzić, predsjednik pomenutog kluba iz Zenice.

Alfa Romeo je specifičan automobil i ne može ga svako voljeti, kažu "alfisti".

U odnosu na druge marke automobila, kako vole reći, izdvaja ga specifična i prepoznatljiva linija njegovih modela, dizajn, određene karakteristike pogonskih agregata i ostalo.

Na čestu primjedbu koja se može čuti u javnosti da se često kvare, "alfisti" odmahuju rukom i kažu kako to jednostavno nije tačno.

"Zaljubio sam se u ovaj automobil još u djetinjstvu, a ovo mi je već osma alfa. Sada vozim džuliju i odlično me služi. Automobil se mora održavati, svaki auto je manje-više isto, ako ne vodite računa o njemu, normalno je da će se kvariti", kaže Enes Zulić, koji je specijalno za ovu priliku došao iz Slovenije, gdje trenutno živi i radi.

Kaže kako svom automobilu posvećuje dosta vremena, pažnje i novca, a to ilustruje time što ga samo u toku jednog dana zna oprati i po pet ili šest puta.

Ova marka automobila spojila je mnoge ljude iz bivše Jugoslavije i šire, a iz svega rodila su se lijepa i trajna prijateljstva.

Organizatori u Ključu kažu kako ovo rade da bi pokazali da je njihov grad moderan i evropski. U svijetu automobilizma postoje mnoge ljubavi, a "alfisti" ponosno kažu da je ljubav prema Alfa Romeo brendu nešto posebno u svijetu automobila.

Ova tvrtka osnovana je davne 1910. godine u Milanu, a u decenijama poslije toga izrasla je u jednog od najvećih proizvođača automobila u svijetu. Posebno su poznati po svojim sportskim autima, a od 1911. godine sudjeluju u automobilskim utrkama i takmičenjima.