Besim Habibović ponosni vlasnik: Stari puh i danas savršeno radi

SANSKI MOST - Besim Habibović (70) iz Sanskog Mosta vlasnik je raritetnog motocikla marke puh, koji je proizveden sada već davne 1968. godine i danas ga je prava rijetkost susresti u saobraćaju.

Habibović kaže kako je ovaj rijetki motocikl u njegovom vlasništvu već punih trideset godina, svakodnevno ga upotrebljava i, kako dodaje, služi ga besprijekorno.

"Vjerujte, nemam mnogo intervencija na njemu, pouzdan je i rijetko se kvari, a obično su u pitanju manji kvarovi od kojih neke i sam mogu otkloniti. Otkako sam otišao u penziju, gotovo svaki dan sam na njemu, odem u trgovinu ili u ribu s društvom i nemam nikakvih problema", kaže ovaj penzionisani policajac.

Dodaje kako je njegov omiljeni dvotočkaš mali potrošač i da može razviti brzinu do šezdeset kilometara na sat.

Kaže kako često privlači pažnju i znatiželju u saobraćaju, posebno kod ljubitelja i dobrih poznavalaca motocikala, te da je u nekoliko navrata dobijao i novčane ponude.

"Nudili su ljudi solidne pare, ali meni se ne rastaje od njega. Saživjeli smo se ja i on, pa će me služiti koliko me snaga i zdravlje posluže", kaže Habibović.

Objašnjava kako je njegov ljubimac proizveden u čuvenoj slovenačkoj fabrici "Tomos", koja se nalazi u Sežani, nakon što je ona pedesetih godina prošlog vijeka potpisala ugovor za licencu s austrijskom kompanijom "Štajer Dajmler Puh", inače čuvenim proizvođačem motocikala.

Nakon dobijanja licence, "Tomos" je započeo široku proizvodnju različitih modela za istočnoevropska tržišta, gdje je dugo godina bio lider u ovoj oblasti proizvodnje. Inače, ovaj model je dobio ime po svome konstruktoru, Slovencu Janezu Puhu, koji je 1903. godine u Gracu osnovao fabriku za proizvodnju motocikala, a tradiciju njegove kompanije i danas baštini "Štajer Dajmler Puh", koji sjedišta ima u Gracu i Beču.