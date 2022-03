Gdje je najveća opasnost prilikom kupovine auta s vraćenom kilometražom

Vozači obično mijenjaju auto na svakih tri do pet godina. Ovi znači da se proces kupovine auta dešava dva ili više puta tokom jedne decenije, a rizik od prevare je prisutan svaki put.

Platforma za provjeru istorije vozila, carVertical, nedavno je pokušala da otkrije kako prevare sa kilometražom variraju od zemlje do zemlje. Kompanija je sprovela istraživanje na osnovu 900.000 istorija vozila urađenih tokom 2021. Rezultati su pokazali prednjačenje u prevarama kilometraže, ali i neka druga otkrića koja će vas iznenaditi.

Vraćena kilometraža je najčešća u centralnoj i istočnoj Evropi

Ustupljena fotografija

Na osnovu podataka, ove prevare se najčešće dešavaju u Letoniji. Više od 24 odsto vozila iz ove zemlje provjerenih putem carVerticala pokazuju promjene u kilometraži. Ovaj veliki procenat pokazuje da svaki četvrti kupac polovnog auta u Letoniji vozi auto koji je ukaljan od strane kriminalaca.

Drugo mjesto na listi prevara vezanih za očitavanje kilometraže ide Rumuniji. Svaki peti auto, skoro 20 odsto vozila provjerenih na sajtu carVerticala ima ovaj problem.

Stvari nisu bolje ni u drugim baltičkim zemljama, kako je Estonija na trećem, a Litvanija na četvrtom mjestu. Rusija i Ukrajina su takođe u vrhu liste zemalja sa najčešćim prevarama odometra.

Sa druge strane, situacija u nekim zemljama centralne i južne Evrope izgleda mnogo bolje, ali i najpoštenija tržišta se ipak suočavaju sa ovim problemom. Svako deseto provjereno vozilo u Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji ima vraćenu kilometražu. Međutim, procenat ovih vozila dostiže 12 odsto u Poljskoj i 14 odsto u Mađarskoj.

Kolateralna šteta za evropsku ekonomiju

Glavni za komunikacije u carVerticalu, gospodin Matas Buzelis, napominje da netransparentnost u Evropi košta milijarde evra svake godine. Kupovinom jeftinijih vozila ljudi misle da odlično prolaze, ali zapravo će ih popravke izaći skuplje u slučaju kada vozilo ima mutnu istoriju korišćenja.

"Glavni izvori polovnih vozila za istočnu Evropu su Njemačka, Francuska, Belgija, Holandija i Italija. Međudržavna kupovina vozila je najriskantnija jer u ovim slučajevima dolazi do najvećeg broja prevara kada pričamo o kilometraži. Vraćanje kilometraže je takozvani 'nevidljivi zločin'. Prema nekim istraživanjima, to proizvodi ekonomsku štetu od više od devet milijardi evra na godišnjem nivou, i to samo u Evropi", objašnjava Buzelis.

Problem je što vlasti ne mogu efektivno da prate kriminalce koji se bave ovim vidom prevare, a tu je i pitanje kazne u slučaju kada se ovakva prevara ustanovi. Dok su zemlje zapadne Evrope poznate po tome da izriču velike finansijske kazne ili čak i zatvorske kazne za ovaj zločin, često nema dovoljno resursa za rješavanje ovakvih slučajeva u okviru slabijih tržišta, gdje su auto-placevi u prosjeku stariji.

Vozila sa lažnom kilometražom je mnogo teže prodati

Prošla godina je bila izazovna godina za automobilsku industriju zbog tekuće krize poluprovodnika. Niko nije želio da se otarasi automobila koji su iznajmili jer nije bilo vozila kojim bi ga zamijenili. Kupci polovnih automobila nastavljaju da se bore jer je primijetan nedostatak besprijekornih automobila na tržištu polovnih automobila.

Prema carVertical-u, 2022. će nastaviti da nas muči sa istim problemima do kraja godine. Buzelis ističe koliko je važno da se provjeri istorija automobila svaki put kada kupujete polovno vozilo.

"Istina je da uz sve poremećaje u lancu snabdijevanja u posljednjih nekoliko godina, besprekorna vozila su malobrojna. To, međutim, nije dobar razlog da kupite bilo šta. Provjera istorije može otkloniti mnoge uobičajene prevare na koje ćete naići na tržištu, a prevara sa kilometražom je među najčešćim."

Ne samo da su vozila sa prevarama na kilometraži teže i skuplja za održavanje, već ih je i veoma teško prodati po originalnoj cijeni ili čak jeftinije. Prema riječima stručnjaka za automobile, kupci često na kraju preplate automobile sa netačnim očitanjima brojača kilometara i do 25 odsto. A kako transparentnost na tržištu bude rasla, prodaja takvog automobila će biti sve teža.