Zašto se stakla u automobilima magle kad pada kiša?

Zamagljivanje prozora ima veze s temperaturom i vlagom u zraku. Po hladnom danu, svaka vlaga u zraku u vašem automobilu - od izdisaja putnika, snijega na vašim čizmama itd.

Odnosi se to i na padanje kiše, kada je temperatura vani još niža. Temperatura vani je niža od one u kabini i u kombinaciji s vlagom dolazi do magljenja stakala.

Tokom vrućeg, vlažnog dana događa se suprotno - kada zagrijani zrak izvan vašeg automobila dosegne točku rosišta na vašem vjetrobranskom staklu nakon što ga ohladi vaš AC sustav.

Tada se stakla magle izvana. Taj fenomen sličan je onome kada hladno piće ulijete u čašu za vrućih dana i ona je spolja zamagljena.

Ako vam se magle stakla iznutra, obavezno uključite klima-uređaj. Takođe, pametno je isključiti recirkulaciju zraka jer ćete u tom slučaju u kabinu pustiti zrak spolja koji je suši od onoga u kabini.

