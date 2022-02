Nema nestašice i poskupljenja žitarica u BiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Ratno stanje u Ukrajini, koja je među najvećim izvoznicima žitarica u Evropi, ne bi trebalo da utiče na nestašicu i povećanje cijena ovih proizvoda u BiH, smatraju sagovornici "Nezavisnih".

Ekonomista Igor Gavran kazao je da BiH žitarice najvećim dijelom uvozi iz Hrvatske, Srbije i Mađarske, tako da direktni efekat na snabdijevanje žitaricama ne bi trebalo da osjeti zbog dešavanja u Ukrajini.

"Međutim, žitarice su berzanska roba i očekivan je rast cijena na svjetskom tržištu u slučaju prekida lanaca snabdijevanja i smanjenja količina koje Ukrajina i Rusija izvoze, što bi posredno dovelo i do rasta cijena za sve, pa tako i za BiH. Naša domaća proizvodnja je minimalna, ali bi rast svjetskih cijena žitarica omogućio i našim proizvođačima da prodaju robu po višim cijenama i da od toga imaju koristi, a možda ih i motivisao na povećanje proizvodnje, što bi dugoročno koristilo BiH", objasnio je Gavran.

Prema njegovim riječima, sve ovo najviše zavisi od trajanja rata u Ukrajini i obima poremećaja lanaca snabdijevanja, odnosno uticaja sankcija na trgovinu.

"U najboljem scenariju moguće je da efekti budu kratkotrajni, a u najgorem slučaju dužeg rata i drastičnog smanjenja izvoza žitarica iz Ukrajine i Rusije svakako da bi efekti bili teži i mogli bismo očekivati znatno više cijene na svim tržištima. Nestašice su ipak najmanje realne, jer ipak još mnogo drugih zemalja nudi ove proizvode, a odgovorne vlade imaju i značajne robne rezerve za svoje potrebe", objasnio je Gavran.

Marko Đogo, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kazao je da je u ovom trenutku teško davati procjenu, ali smatra da će se, ako se uskoro ratna situacija završi, nastaviti normalno proizvodni proces, te da neće biti nekih velikih posljedica po ekonomiju, kako za cijelu Evropu, tako i za BiH.

"Sa druge strane, ova ratna situacija bi mogla dovesti do povećane tražnje žitarica, što bi naravno dovelo do povećanih cijena na tržištu. Mi svakako za većinu proizvoda zavisimo od cijena na svjetskom tržištu, tako da ukoliko dođe do poskupljenja u svijetu, doći će i kod nas, bez obzira ako država poduzme mehanizme da to spriječi", naglasio je Đogo.

Dodao je da je poznato da ukoliko nešto poskupi na svjetskom tržištu, da se to veoma brzo desi i kod nas.

"Ipak, kada dođe do pojeftinjenja nekih proizvoda, mi to tek kasnije osjetimo, a ne odmah kako je to kada poskupi", pojasnio je Đogo.

Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i vlasnik "Krajina klasa", rekao je da uprkos situaciji u Ukrajini, ne očekuje trajno povećanje cijena žitarica u Evropi, ali Bosni i Hercegovini.

"Ono što je značajno je da nismo svjedočili nekim većim sušama i tome da fali žita. Ovo su više neke spekulacije na berzi, nego stvarni razlozi, tako da ja ne vidim uopšte mogućnost da bi moglo doći do trajnog povećanja cijena žitarica kod nas", istakao je Trivić.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u toku prošle godine nije bilo uvoza žitarica iz Ukrajine.

"Tokom 2020. godine uvezeno je 21.000 kilograma žitarica ukupne vrijednosti 34.579 KM, a 2019. godine takođe nije bilo uvoza žitarica iz Ukrajine", rekli su iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.