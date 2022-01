Niska temperatura nije izazvala štetu na ozimim usjevima

BIJELJINA - Niska temperatura vazduha tokom prošle sedmice nije izazvala štetu na ozimim usjevima, navedeno je u sedmičnom Agrometeorološkom biltenu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Voćarske kulture i vinova loza su u zimskom mirovanju i lako podnose jake mrazeve, dok su ozima žita bila zaštićena snježnim pokrivačem.

Agrometeorolozi navode da je pregledom usjeva ozimih žita registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara, a najveću štetu pričinjavaju zečevi u zasadima mladog voća, gdje oštećenja nastaju glodanjem kore stabala mladih voćaka i vinove loze.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u drugoj polovini ove sedmice mjestimično su mogući prolazni slaba kiša, susnježica i snijeg, dok se od sutra očekuje postepeni porast temperature vazduha.

Ove sedmice jutarnja temperatura vazduha biće od minus 18 do minus šest u višim, a od minus pet do dva u nižim predjelima, te na jugu do pet stepeni Celzijusovih, dok će maksimalna dnevna biti od minus šest do minus jedan u višim krajevima, a u nižim od jedan do četiri, te na jugu do osam stepeni Celzijusovih.