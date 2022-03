Povoljna vlažnost zemljišta za ranu proljećnu sjetvu

BIJELJINA - Povremene prošlosedmične padavine održavaju povoljnu vlažnost zemljišta, što će biti značajno za pripremu i ranu proljećnu sjetvu, kao i za početak vegetacije, ocijenjeno je u Agrometeorološkom biltenu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Agrometeorolozi su ukazali da temperatura vazduha i vremenski uslovi, za sada, ne pokreću fiziološke procese kod ozimica i ranocvjetajućeg voća.

"Agrometeorološki uslovi tokom proteklog perioda bili su povoljni za prihranu ozimih usjeva, rezidbu, đubrenje, zimsko prskanje i zaštitu u voćnjacima i vinogradima, kao i druge pripremne radove za proljećnu sjetvu i sadnju", naveli su agrometeorolozi.

U sedmičnom biltenu se napominje da je zabilježeno prisustvo biljnih bolesti kao što su simptomi mrežaste pjegavosti lista ječma, siva pjegavost lista pšenice i pepelnice žita, a što se tiče biljnih štetočina, primijećeno je intenzivnije polaganje jaja kruškine buve.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, veći dio ove sedmice obilježiće sunčano i toplije vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost, osim sutra i u četvrtak, 17. marta, kada se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, uz slabe prolazne padavine.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus četiri do sedam, u višim predjelima od minus osam do nula stepeni, a maksimalna od 10 do 17, te u višim predjelima od četiri do osam stepeni Celzijusovih.