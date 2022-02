Tomić: Zahvaljujući pomoći ministarstva pčelari prebrodili teškoće

MILIĆI - Prošla godina bila je loša za milićke pčelare, ali su, zahvaljujući pomoći Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i lokalne zajednice, uspjeli da prebrode teškoće, rekao je Srni predsjednik Udruženja pčelara "Matica" u Milićima Marko Tomić.

Tomić, koji je danas izabran za predsjednika Udruženja pčelara, kaže da mu je cilj da omasovi Udruženje i da u narednim godinama dobiju više projekata koji će pomoći razvoj pčelarstva na području ove opštine.

On je naveo da su Udruženje pčelara "Matica", opština Milići i Udruženje za razvoj i afirmaciju društva "Nodas" iz Sarajeva potpisali memorandum o razumijevanju čiji je cilj razvoj pčelarstva i proizvodnja meda na području ove lokalne zajednice u okviru projekta ukupne vrijednosti 80.000 evra, što će pomoći pčelarima da razviju proizvodnju u narednim godinama.

"Riječ je o velikom projektu u koji smo ušli u decembru prošle godine. Očekujemo da će on biti zamajac za sve pčelare i one koji žele da nam se pridruže i počnu proizvodnju meda na ovim prostorima. To je veliki podstrek za nas", poručio je Tomić.

Tomić je napomenuo da je Udruženje malo, ali poznato u Republici Srpskoj po tome što ima četiri registrovana repro-centra za proizvodnju matica.

On je dodao da Udruženje ima četrdesetak članova, te oko 1.500 registrovanih i oko 600 neregistrovanih košnica, koje nisu prijavljene u Udruženju.