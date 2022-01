Voćari strahuju od žive u termometru

​BANJALUKA, GRADIŠKA - Visoke temperature koje su najavljene u narednim danima za ovo doba godine nisu povoljne za voće, te ukoliko se taj period nastavi, ovo bi mogla biti teška godina za voćare, saglasni su proizvođači.

Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpke, kazao je da će najavljene visoke temperature stvoriti probleme za voćare odnosno voće.

"Vjerovatno će pup da krene zbog visoke temperature i puno vlage, a vegetacija bukvalno nije ni stala ove godine", kazao je Dojčinović za "Nezavisne novine" i dodaje da je veliki stah kod voćara od vremena.

"Ako budu visoke temperature u januaru, kao što najavljuju, jako loše će se odraziti na voćarsku proizvodnju", kazao je Dojčinović i ističe da voćari ne mogu biti zadovoljni, te da će sigurno imati veliku štetu.

"Za voćarsku proizvodnju trebalo bi da oko 30 dana temperatura bude ispod 10 stepeni da bi voćke imale normalnu vegetaciju", ističe Dojčinović.

Budući da su temperature iznad prosjeka, sigurno će, navodi on, u narednom periodu biti i manje padavina, pa samim tim biće i problem s nedostatkom vlage u zemlji. Dojčinović dodaje da se tako mogu očekivati i manji prinosi.

Kako je rekao, voćarska proizvodnja u ovom periodu trebala bi da miruje.

"Vremenske prilike su postale nepredvidive, više ništa ne znamo ni kada će snijeg, ni kada će mraz, tako da moramo biti spremni na vremenske oscilacije i imati prateću opremu koja je potrebna za zaštitu od vremenskih nepogoda", pojasnio je Dojčinović. Zaključio je da je iz godine u godinu sve lošiji položaj voćara.

"Najmanje 20 odsto voćara je odustalo od bavljenja voćarstvom jer nemaju mogućnosti ulaganja u svoje zasade", kazao je Dojčinović.

Da će temperature koje nisu u skladu s godišnjem dobom našteti skoro svim voćkama, kaže i Nikola Vukota, voćar iz Gradiške.

"Ukoliko visoke temperature potraju, šteta će nam biti ogromna", kazao je Vukota za "Nezavisne novine".

Da su voćari s razlogom zabrinuti zbog najavljenih visokih temperatura, kaže i Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS.

"Svjedoci smo da je u nekim prethodnim godinama kada smo imali ovakve pojave, a naročito ako to potraje, dolazilo do reaktiviranja vegetacije i da se napravi zbrka unutar organizma same voćke, koja bi dovela do ponovog cvjetanja, a znamo da to donosi štetu voćkama u konačnici", kazao je Marinković za "Nezavisne novine".

Sa druge strane ozime kulture koje su zasijena ne mogu pretrpjeti štetu od najavljenih visokih temperatura.

Dragan Mandić iz Zavoda za strna žita pri Poljoprivrednom institutu RS kaže da je stanje zasad odlično.

"Najavljeno vrijeme pogoduje pšenici, jer temperature iznad pet stepeni su pogodne za razvoj biljaka, a takvih temperatura ima nekoliko sati u toku dana, pa ono što biljka preko noći izgubi u nižim temperaturama, preko dana vrati", kazao je Mandić.