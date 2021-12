Izvještaj o antikorupcijskom monitoringu: Mutna potrošnja milijardi KM

SARAJEVO - Čak 89 odsto postupaka javnih nabavki, od onih koje su praćene, rizično je na korupciju te kršenje zakona i dobrih praksi, a procjenjuje se da su netransparentno potrošene milijarde maraka.

Pokazao je to izvještaj o antikorupcijskom monitoringu javnih nabavki, koji su danas, povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, predstavili Centar za razvoj medija i analize i portal Pratimotendere.ba

Ovaj izvještaj predstavlja rezultate praćenja 5.426 postupaka javnih nabavki, ukupne vrijednosti više od 138 miliona KM. Rezultati pokazuju izrazite trendove rizične tj. netransparentne, diskriminatorne i koruptivne potrošnje.

Eldin Karić, izvršni direktor Centra za razvoj medija i analize, rekao je da je cilj projekta da se građani direktno uključe u borbu protiv korupcije.

"Građani su žrtve korupcije koja je u BiH na vrlo visokom nivou. Javne nabavke su jedan od glavnih izvora i generatora korupcije, što je sasvim logično, jer tu jer novac, sredstava koja građani izdvajaju kroz poreze i druge oblike obaveza prema državi", kazao je Karić.

Naveo je da po ugovorima samo 11 odsto javnih nabavki nije rizično. To znači da je od deset javnih nabavki devet rizično, a da je po vrijednosti ugovora ta situacija još gora, jer tek 3,8 odsto nije rizično.

"Više od 95 posto javnih nabavki po svojoj vrijednosti je ugroženo nekim mogućim koruptivnim radnjama u samom procesu javnih nabavki. To su katastrofalni podaci kada znamo da se na godišnjem nivou dešava da imamo skoro tri milijarde do tri i po milijarde KM koje se potroše kroz javne nabavke. Kada uzmemo u obzir da je 90 odsto rizičnih javnih nabavki, vidimo da je ogromna količina sredstava ugrožena. To su milijarde KM koje su netransparentno potrošene", precizirao je Karić.

Slobodan Golubović iz portala Pratimotendere.ba predstavio je nekoliko primjera zloupotreba.

"Najčešća zloupotreba koju uočavamo odnosi se na nezakonito planiranje javnih nabavki. Prvo budu potrošena sredstva pa se onda objavi plan i prikaže privid transparentnosti", kazao je Golubović.

Navodi da trendovi govore da nekih 30 odsto ugovornih organa, koje su pratili, ima problem sa nezakonitim planiranjem javnih nabavki.

Kako je juče rečeno, jedan od primjera koje su uočili prošle godine je Visoki sudski i tužilački savjet, koji je na kraju godine objavilo plan nabavki, po kojem su prvo potrošili sredstva pa onda objavili plan.

Tokom rada na ovim aktivnostima uočeni su i ugovori javnih preduzeća i ustanova koje su poštovale zakon i dobre prakse u planiranju javnih nabavki.

Antikorupcijski monitorig sprovodi se u okviru projekta "Podrška građanima u borbi protiv korupcije", koji realizuju CCI, Udruženje CRMA i "Transparency International BiH" uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).