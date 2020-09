Korona zadaje sve jači udarac privredi RS: Izvoz manji za 262 miliona KM

BANJALUKA - Izvoz iz Srpske od januara do jula ove godine bio je manji za čak 262 miliona maraka u odnosu na isti period 2019.

Naime, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, obim robne razmjene Republike Srpske s inostranstvom za sedam mjeseci 2020. iznosio je 2.259.625.000 evra (4.406.268.750 KM), od čega se na izvoz odnosilo 967.210.000 evra (1.886.059.500 KM).

Po istom izvoru, izvoz je od januara do jula prošle godine bio dosta veći: iznosio je 1.101.510.000 evra, odnosno 2.147.944.500 KM.

U poslovnoj zajednici kažu da oporavak privrede ne treba očekivati dok se to ne dogodi na stranim tržištima, na koja Srpska najviše izvozi.

"Kada je u pitanju izvoz iz Republike Srpske, on direktno zavisi od potražnje stranih kompanija. S obzirom na to da je virus korona nanio veliku štetu privredama u zemljama koje su nam najvažniji spoljnotrgovinski partneri, odnosno gdje najviše izvozimo, to se direktno odrazilo i na izvoz naše robe na ta tržišta", rekao je za "Nezavisne" Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.

To znači da, kako dodaje, i u narednim mjesecima ukupno poslovanje privrede u Srpskoj neće zavisiti samo od epidemiološke situacije u RS i BiH, nego i od situacije u zemljama u koje se roba najviše plasira.

Sindikalni predstavnici ističu da se situacija u vezi s virusom korona odrazila na sve privredne grane, pa ih ne čudi ni što je izvoz pao. Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva RS, predstavlja branšu koja je prema izvozu orijentisana u obimu od 75 do 80 odsto.

"U najvećem privrednom društvu, 'Alumini' Zvornik, kad govorimo o ukupnom prihodu, izvoz će biti smanjen za više od 40 miliona. 'Alumina' sve izvozi, 'Metal' Gradiška isto, 'Unis Uša' Višegrad takođe", rekao je Peulić u izjavi za "Nezavisne".

Iz Republičkog zavoda za statistiku naveli su da je spoljnotrgovinski deficit u periodu januar - jul 2020. godine iznosio 325.205.000 evra, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 74,8 odsto.

"Izvoz je u periodu januar - jul 2020. godine smanjen za 12,2 odsto u odnosu na period januar - jul 2019. godine, dok je uvoz smanjen za 9,2 odsto", izračunali su u Republičkom zavodu za statistiku.

Najmršaviji izvoz zabilježen je u aprilu ove godine, kada je iznosio tek 111.716.000 evra (oko 218 miliona maraka).

Podsjetimo, prema ranije objavljenim informacijama, za oko 196 miliona maraka bio je manji izvoz Republike Srpske od januara do maja ove godine u odnosu na isti period 2019. Kada su statističari sabrali još i juni i juli, ispostavilo se da virus korona zadaje sve jači udarac privredi Srpske.