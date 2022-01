Wall Street pao nakon poruka Feda

Na Wall Streetu su pale cijene dionica nakon što je američka centralna banka poručila da uskoro slijedi zaoštravanje monetarne politike, i to agresivnije nego što se na tržištu očekivalo.

Dow Jones oslabio je 129 bodova ili 0.38 posto, na 34.168 bodova, dok je S&P 500 pao 0.15 posto, na 4.349 bodova. Nasdaq indeks ojačao je, pak, 0.02 posto, na 13.542 boda, prenosi Index.

Uskoro će trebati povećati ključne kamatne stope

Sve do saopštenja sa sjednice Feda ti su indeksi bili u pozitivnom području, ali potom su pali jer je ulagače iznenadio agresivniji nego što se očekivalo plan središnje banke o zaoštravanju monetarne politike.

Kako je inflacija znatno iznad 2 odsto, a tržište rada snažno, uskoro će trebati povećati ključne kamatne stope, navodi se u saopštenju s dvodnevne sjednice.

Premda Fed nije naveo kada će tačno povećati kamate, analitičari smatraju da će to biti u martu. Biće to prvo povećanje cijene novca od decembra 2018. godine.

U martu bi, tumače analitičari poruke Feda, centralna banka mogla okončati program kupovine obveznica, a potom početi i smanjivati svoje bilanse.

To su agresivniji planovi Feda nego što se na tržištu očekivalo. "Kada su na konferenciji za medije novinari pitali predsjednika Feda Jeromea Powella hoće li Fed na svakoj sjednici razmatrati povećanje kamata, što bi značilo da bi ih ove godine povećao u više od četiri navrata, Powell nije rekao da neće. To upućuje na to da bi kamate, ako bude potrebno, mogle biti povećane više nego što se očekivalo", kaže Chris Zaccarelli, direktor u kompanija Independent Advisor Alliance.

Inflacija na najvišem nivou u 40 godina

Potpuno je jasno da Fed mora početi povećavati kamate jer je inflacija dosegnula sedam posto, najviši nivo u gotovo 40 godina.

Ali pitanje je koliko će Fed biti agresivan u suzbijanju inflacije. Analitičari su dosad procjenjivali da će u martu povećati kamate za 0.25 postotnih bodova, a potom još u dva ili tri navrata do kraja godine, kada bi kamate mogle iznositi jedan posto.

U fokusu ulagača su i poslovni izvještaji, a rezultati većine kompanija bolji su od očekivanja. Dosad je izvještaje objavilo više od 100 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, pri čemu ih je 81 odsto nadmašilo očekivanja po zaradama.

U anketi Reutersa analitičari procjenjuju da su zarade kompanija u posljednjem prošlogodišnjem tromjesečju bile oko 24 posto veće nego godinu dana prije.

A na evropskim su berzama cijene dionica juče porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1.33 posto, na 7.469 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 2.22 posto, na 15.459 bodova, a pariški CAC 2.11 posto, na 6.981 bod.