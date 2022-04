Dalmatinci otkrili trgovački eldorado u malom mjestu u Hercegovini

U talasu rastuće inflacije, a u cilju uštede svake kune, Dalmatinci pronalaze zone u kojima se za manje dobija više, a jedna takva im je trgovački eldorado u Hercegovini, naselje u pograničnoj zoni - Gorica.

"Nema nam premca u ekonomičnoj kupovini", piše Slobodna Dalmacija.

U njegovom trgovačkom centru te malim kiosk trgovinama već se neko vrijeme masovno pazari tekstil potreban za opremanje hrvatskih apartmana i kuća za odmor, te trenerke, patike, pidžame, ženske torbe. Uglavnom mnogo jeftiniji artikli i garderoba u odnosu na hrvatsku ponudu i prateće joj više cijene.

"Masovno nam dolaze Dalmatinci, još od početka zime već se naveliko planski uzima tekstilna roba za objekte za turizam. Nema odakle ne dolaze, ostrva, Brač, Hvar, cijela Makarska, Tučepi, Baška Voda, Split, Imotska krajina, Sinj, Šibenik, ima ih sve do Zadra. I prije su oni dolazili po ovu robu, ali od kada je kod vas krenuo veliki turizam, potražnja je jako skočila. Svi se na vrijeme žele opremiti. Pala je prodaja mesa, mlijeka i tih nekih proizvoda koji se ne smiju više zbog kazni prenositi preko granice u Hrvatsku, u EU. Ali za ovo drugo zabrana nema, pa potražnja samo raste", rekla je za Slobodnu Dalmaciju prodavačica u jedinoj trgovini prehrambene robe u Gorici.

Šta se najviše pazari

Peškiri su hit jer im je i cijena "turbo hit". Na primjer mekanim, finia, u nježnim bojama, težine 600 grama, veličine 50 centimetara puta metar, cijena je 26 kuna. Onima od 70 puta 140, oko 48 kuna, preračunala je trgovkinja iz radnje iz sklopa centra Ivana Pandžić.

Takođe priča kako se veliki turizam u Dalmaciji i te kako osjetio u njihovoj trgovini, ljudi kupuju sve što im je potrebno za sezonu, velike količine kompleta posteljine, jastučnice, navlake za jogije, štep-deke, jastuke. Ne samo što im se isplati zbog puno niže cijene nego u Hrvatskoj, rezultatu i niže trgovačke marže, već i činjenice da s potrošenih 400 kuna, odnosno sto konvertibilnih maraka, imaju povrat poreza. I to još više smanjuje iznos.

Patike - izaberi broj i biraj

"Već neko vrijeme dosta žena i djevojaka iz Splita kod nas dolazi kupovati brendirane torbe dizajnerice iz Ljubuškog, s kojom naša firma ima ekskluzivnu saradnju. One su puno jeftinije nego kod vas. Juče mi je došla i jedna mama iz Splita po svoju mamy bag torbu, one su kod vas takođe veliki hit, a kod nas ogromna ušteda. Pa naravno da se to isplati, kada kupi još neke stvarčice, dođe i povrat poreza. Ljudi idu gdje mogu uštedjeti", kažeprodavačica.

Oprez na granici

Meso, mesne prerađevine, mlijeko, mliječni proizvodi, šteke cigareta..., dobili su zabranu prenosa u Hrvatsku. Ali ljudi iz Hrvatske zato rado kupuju kafu, čajeve, WC papir, na akcijama i rižu, tjesteninu, sokove, keks, neke proizvode hrvatskih brendova, kuhinjsko posuđe...