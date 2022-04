Dodik: "Mlječanica" - dokaz da bude urađeno sve što je obećano

KOZARSKA DUBICA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da otvaranje novoizgrađenih zdravstvenih objekata u Specijalnoj bolnici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Mlječanica" u Kozarskoj Dubici dokazuje da bude urađeno sve ono što je obećano, te najavio da će biti rekonstruisane i druge banje u Republici Srpskoj.

U Specijalnoj bolnici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Mlječanica" u Kozarskoj Dubici danas su otvoreni novoizgrađeni dijagnostički centar i objekat poluintenzivne njege, čime je ova ustanova postala najmoderniji zdravstveno-turistički kompleks u BiH.

"Nedavno smo bili ovdje i obećali da će ovo biti urađeno. Ono što kažemo to i uradimo, a najbolji dokaz tome su ovi objekti koje smo danas otvorili i stavili u funkciju", rekao je Dodik novinarima.

On je čestitao direktoru Specijalne bolnice "Mlječanica" Darku Banjcu, njegovom timu i svim zaposlenim.

"Ovo poboljšava uslove rada za njih, ali i mogućnost da se da bolja i kvalitetnija usluga pacijentima. Kada zaokružimo cijelu investiciju, ovo će biti prepoznatljiva destinacija na regionalnoj mapi ovakvih ustanova i drago mi je što ćemo i na ovom primjeru pokazati da možemo da završimo i da na najkvalitetniji mogući način generacijama koji dolaze predamo ovakve objekte", izjavio je Dodik.

On dodao da nije bilo lako obezbijediti novac koji je investiran u nove objekte Specijalne bolnice "Mlječanica", te da neće biti lako obezbjediti ni budući novac za završetak investicije.

"Bez obzira na to, ovo govori o našem opredjeljenju od prije godinu, dvije dana da gotovo sve banjske centre rekonstruišemo do nivoa da mogu da budu referentni, ne samo za liječenje, nego i turističku ponudu. U sljedećoj fazi izgradnje dolazi dio turističkih sadržaja koji će ovdje postojati", rekao je Dodik.

Dodik je najavio da će biti rekonstruisane i druge banje u Republici Srpskoj i podignut nivo usluga, boravka i sadržaja u njima.

"Republika Srpska može da završi ovakve objekte. Ovo je završeno vlastitim sredstvima iz budžeta Republike Srpske, ovdje se nije zadužio nijedan fening, ni Republika, ni ovaj centar. Ovo govori o tome da je moguće stabilno i dobro poslovanje u budućem vremenu", zaključio je Dodik.

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić izjavila je da je investicija u Specijalnoj bolnici "Mlječanica" završena brzo, te da su izgrađeni odlični i savremeni objekti koji služe zdravstvenoj svrsi.

"Zdravstveni turizam je nešto čemu teži Republika Srpska i u narednom periodu se nadamo razvijanju ovog zdravstveno-turističkog centra i drugih sadržaja koji će privući ne samo građane Republike Srpske, već cijelog regiona", rekla je Gašićeva.

Direktor Specijalne bolnice za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Mlječanica" Darko Banjac izjavio je da su danas otvorena tri novoizgrađena objekta te zdravstvene ustanove - poluintenzivna njega, dijagnostički centar sa najsavremenijom opremom i topla veza koja povezuje cijeli kompleks.

"Otvorili smo objekte za koje smo 1. juna prošle godine položili kamen temeljac, a bilo nam je potrebno 11 mjeseci da izgradimo ono što smo obećali građanima. Više je nego jasno da uz ogromnu podršku Vlade i svih institucija Srpske, uz podršku i razumijevanje srpskog člana Predsjedništva, zdravstveno-turistički kompleks `Mlječanica` neće imati nikakvih prepreka da ispuni dinamiku kompletne investicije", rekao je Banjac.

On je istakao da je počela izgradnja još četiri nova objekta - ograde oko zdravstveno-turističkog kompleksa, vodovoda i kanalizacija, bungalova tvrde gradnje i hidrobloka sa hiperbaričnim komorama.

"Kad sve to bude gotovo `Mlječanica` će biti lider u baromedicini. Naš cilj je da to završimo do kraja oktobra ove godine i time bi završili izgradnju zdravstvenog kompleksa. Onda dolazi izgradnja turističke faze, odnosno hotela, bazena i drugih objekata", rekao je Banjac.

On je naveo da će izgradnja zdravstveno-turističkog kompleksa "Mlječanica" biti značajna i za sve zaposlene, kao i za građane Kozarske Dubice, prijedorske regije i cijele Republike Srpske.

Banjac je naveo da se u saradnji sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, resornim ministarstvom i srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom vodi računa o zdravstvenim radnicima.

"Zato smo donijeli odluku da se svim radnicima `Mlječanice` danas, povodom prvomajskih praznika, isplati po 200 KM pomoći. Oni su srce ove ustanove i bez njih ovo ništa ne bi ni bilo", rekao je Banjac.

Otvaranju novih objekata u Specijalnoj bolnici "Mlječanica" u Kozarskoj Dubici danas su prisustvovali i ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović, ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske Dejan Kusturić, načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić i predsjednik OO SNSD-a Kozarska Dubica Rankica Marelj.

