Dodik: Nije se odustalo od projekta aerodroma

​TREBINJE - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Trebinju da se ne odustaje od izgradnje aerodroma u ovom gradu i da se ušlo u formalizaciju tog projekta.

Dodik je zahvalio Vladi Srbije, koja je odobrila sredstva za taj projekat i prebacila dio novca na račun novog preduzeća "Aerodrom Trebinje" za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

"Trebinje je grad koji će biti stjecište ne samo za ljude iz Republike Srpske nego i iz svih srpskih zemalja. Mi želimo da, dajući podršku svim segmentima života, Trebinje ima predznak mjesta u kome je dobro i lijepo živjeti", rekao je Dodik novinarima u Trebinju nakon sastanka sa gradonačelnikom Mirkom Ćurićem.

On je naveo da se sa kineskom kompanijom razgovara o tome da prihvati projektovanje i izvođenje radova na relaciji auto-puta od Višegrada preko Rudog prostorom Republike Srpske, od Foče prema Trebinju.

"To je dugoročan projekat. To će biti jedna od strateških odluka Vlade Republike Srpske da se u narednom vremenu bavimo tim pitanjem, što zahtijeva znatan iznos, ali svakako mislimo da to rješava mnoga pitanja", rekao je Dodik.

On je poručio da Trebinje treba da ostane politički stabilno mjesto, jer time šalje lijepu poruku za region i ljude koji tu dolaze.

Dodik kaže da je Trebinje sada mirno mjesto jer su znage reda uspjeli da se obračunaju sa raznim oblicima kriminala u ovom gradu, te izrazio zahvalnost gradonačelniku na naporima koji čine.

"Imaju podršku, ostaćemo fokusirani na Trebinje", rekao je Dodik.