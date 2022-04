"Elektroprivreda RS": Sankcije neće zaustaviti gradnju vjetroparka

BERKOVIĆI - Menadžment "Elektroprivrede Republike Srpske" vjeruje da će, i pored najavljenih njemačkih sankcija, projekat vjetroelektrane Hrgud u opštini Berkovići biti nastavljen, jer su predstavnici njemačke firme "Gopa Intec", zadužene za raspisivanje tendera, ovih dana u Hercegovini i na Hrgudu, gdje će se upoznati sa izgradnjom pristupnih puteva koji znače i početak projekta.

Iako je načelnik opštine Berkovići Nenad Abramović ispred zgrade "Elektroprivrede RS" izrazio negodovanje zbog toga što projekat nije ranije završen, jer je odavno na računu suma od 60 miliona evra kojom Njemačka razvojna banka KFW kreditno finansira projekat, izvršni direktor za investicije u EP RS Jovica Vlatković tvrdi da su za kašnjenja krive procedure koje su se morale ispoštovati.

"Mi smo ispunili sve što se nas tiče, ali su u pitanju procesi koji traju, a koje je usporila pandemija, jer su obustavljena bila putovanja i dolasci na teren, ali smo mi spremni da krenemo sa konačnom realizacijom", kazao je Vlatković.

Napominjući da se u narednih nekoliko mjeseci trebalo krenuti u završnu proceduru i izgradnju pristupnih puteva, on tvrdi da zasad nema naznaka ni da će njemačke sankcije zaustaviti gradnju vjetroparka na Hrgudu.

"Zvanično još nemamo podatak da su oni odustali od projekta, što nam je potvrdio i njihov predstavnik u Sarajevu sa kojim smo razgovarali juče, ali i ako Nijemci od ovoga odustanu, imamo i neke druge izvore finansiranja, tako da se taj projekat nijednog momenta ne može zaustaviti", dodaje Vlatković.

On nije negirao da su do sada u "Elektroprivredi" morali plaćati i interkalarne kamate, što je na godišnjem nivou 150.000 evra i zbog toga su negodovali kod KFW banke, ali zasad nemaju odgovor da li će im se to na neki način kompenzovati.

Načelnik Berkovića Nenad Abramović, međutim, za kašnjenje optužuje samo "Elektroprivredu ES", jer je vjetroelektrana Hrgud na mreži trebalo da bude prije tri godine, a to znači i gubitak ove lokalne zajednice od oko tri miliona, jer bi vjetroelektrana svake godine donosila po milion maraka koncesione naknade, a Republika Srpska je, tvrdi on, izgubila najmanje 100 miliona maraka.

Napominjući da su se nadležni u opštini Berkovići svih ovih godina interesovali za projekat kod nadležnih u EP RS i uvijek dobijali odgovor da se radi na procedurama, Abramović dodaje da je vjetropark Hrgud, nažalost, došao u žižu interesovanja zbog njemačkih sankcija, ali da ni tada nije bilo reakcija iz "Elektroprivrede RS".