Evropska komisija: Privrednicima iz regiona olakšati poslovanje

BRISEL, BANJALUKA - Evropska unija će u narednom periodu olakšati poslovnoj zajednici na zapadnom Balkanu pristup finansiranju i poslovanje u cijelom regionu kroz uklanjanje poslovnih barijera koje sprečavaju prekograničnu regionalnu poslovnu saradnju, kažu u Evropskoj komisiji.

Naime, kako su nam rekli, prošle sedmice je u organizaciji Evropske komisije i privrednih komora iz zemalja zapadnog Balkana u Briselu održan sastanak evropskih zvaničnika i poslovne zajednice, odnosno regionalnih privrednih komora udruženih u Šestorku privrednih komora zapadnog Balkana.

Kako kažu, EU ima na raspolaganju tri instrumenta koja će koristiti da pomogne poslovnoj zajednici, i to Ekonomski i investicioni plan za zapadni Balkan, Zajedničko regionalno tržište i Forum Šestorke privrednih komora zapadnog Balkana.

Na stranici Evropske komisije su naglasili da je Mihela Matuela, v.d. direktorice za zapadni Balkan, uvjerila poslovnu zajednicu regiona da će Komisija ubrzati pristupni proces zapadnog Balkana, a da će Albanija i Sjeverna Makedonija početi pregovore o članstvu što je prije moguće.

"Dublja regionalna ekonomska saradnja kroz zajedničko regionalno tržište je u srcu našeg plana. Već vidimo prednosti kroz inicijativu 'Zelene trake' i regionalni sporazum o romingu. Dalja implementacija zajedničkog regionalnog tržišta služi kao odskočna daska ka bržoj integraciji sa jedinstvenim tržištem EU i pozivamo vas da nastavite ovu dobru saradnju kako biste maksimizirali mogućnosti i unapredili poslovne veze", rekla je ona.

Više od 60 odsto regionalne trgovine je vezano za zemlje EU, a BiH, kako je prije nekoliko dana objavio Eurostat, najviše je ovisna o EU jer više od 70 odsto njenog bruto domaćeg proizvoda je vezano za tržište EU. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, BiH je u prva tri mjeseca ove godine samo s Njemačkom ostvarila razmjenu od oko 1,3 milijarde maraka.

Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS, kaže za "Nezavisne" da je tržište EU najvažnije tržište za Republiku Srpsku jer se od tamo uvozi značajan dio proizvoda i komponenti koje su potrebne tržištu i privredi RS, a istovremeno se radi o najvažnijem tržištu.

Blagojević je naglasio da privreda RS snosi iste teškoće kao i privrede u okruženju, koje se odnose na oporavak od korone i sada sukob u Ukrajini.

"Samo kao primjer, mi imamo ovdje desetak preduzeća koja se bave proizvodnjom komponenti za svjetsku auto-industriju. S obzirom na probleme s kojima se suočava auto-industrija i na najave da bi tek 2024. moglo doći do oporavka, sve nas to stavlja u vrlo nezgodan položaj kako da prebrodimo taj problem", rekao je Blagojević.

On je naglasio i da je posebna šansa činjenica da mnoge evropske firme razmišljaju da svoje proizvodne pogone prebace iz zemalja poput Kine, Rusije i Ukrajine na prostor zapadnog Balkana.

"To sigurno jeste šansa za nas, ali se i postavlja pitanje koliko smo spremni da odgovorimo na sve zahtjeve koje podrazumijeva privlačenje tih investitora s obzirom na to da imamo ozbiljne konkurente u regionu koji ulažu značajne napore da prihvate te investitore", kaže on.