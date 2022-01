Gašić: Pokazatelji govore o oporavku turističkog sektora

​BANJALUKA - Ministar trgovine i turizma Suzana Gašić izajvila je Srni da pokazatelji za prošlu godinu za sektor turizma govore da će, sa poboljšanjem epidemiološke situacije, taj sektor među prvima oporaviti.

Gašićeva je napomenula da je pandemija virusa korona pogodila sektor turizma u cijelom svijetu i da je u 2020. godini zabilježen pad broja dolazaka i noćenja u svim zemljama, pa tako i u Republici Srpskoj.

"Pokazatelji za prošlu godinu potvrđuju nam ono što su analitičari govorili od samog početka pandemije, a to je da je turizam sektor koji će se među prvima oporaviti sa poboljšanjem epidemiološke situacije i krajem pandemije, koji se, nažalost, i pored svih očekivanja još ne nazire", navela je Gašićeva.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Republici Srpskoj je u prošloj godini zabilježeno 295.038 dolazaka turista i ostvareno je 748.275 noćenja. Broj dolazaka veći je za 55 odsto, a broj noćenja za 40,8 odsto u odnosu na 2020. godinu.

Zvanična statistika pokazuje i da je broj dolazaka turista u decembru prošle godine u odnosu na isti mjesec 2020. godine veći za 86,9 odsto, a da je broj noćenja u posmatranom periodu povećan za 83 odsto.

Gašićeva je rekla da se na osnovu analize strukture turista vidi da oko 60 odsto ostvarenih dolazaka i noćenja čine domaći turisti, što se može pripisati ograničenjima u kretanju, posebno povratku, koja važe još u pojedinim zemljama.

S druge strane, kaže, to pokazuje da je došlo do značajnog rasta broja domaćih turista, navodeći kako vjeruje da je jedan od rezultata projekta turističkih vaučera, koji su realizovali od 15. juna 2020. godine do 30. juna prošle godine.

Gašićeva je dodala da osnovu za to daje i podatak da se u prvih šest mjeseci prošle godine, kada je trajao projekat, broj domaćih turista povećao za 100,58 odsto u odnosu na 2020. godinu, što predstavlja ogroman rast koji se može, makar djelimično, ako ne i potpuno, posmatrati kao rezultat ovog projekta.

"Upravo ovi pokazatelji daju nam osnov da i tokom ove godine realizujemo ovaj projekat, a trenutno su u toku pripremne aktivnosti neophodne za pokretanje i nesmetanu realizaciju projekta turističkih vaučera", istakla je Gašićeva.

Ona je navela da je Vlada Srpske, uz projekat turističkih vaučera, tokom protekle dvije godine donosila različite mjere pomoći i podrške sektoru turizma, koje su u značajnoj mjeri doprinijele opstanku i oporavku sektora turizma, ali i ostvarenim rezultatima.

Gašićeva je rekla i da je u prošloj godini došlo do rasta i prihoda od boravišne takse, te da su po tom osnovu prošle godine prihodi iznosili 1.332.052 KM i veći su za 35 odsto u odnosu na 2020. godinu kada su iznosili 987.366 KM.