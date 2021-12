Gondola "Poljice" otvorena na Jahorini: "Srpska ušla u fazu da može da pravi kapitalne objekte"

JAHORINA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković danas su na Jahorini svečano otvorili novoizgrađenu kabinsku gondolu "Poljice", dva šestosjeda, dva ski-lifta i sedam kilometara novih vještačkih osniježenih staza.

Gondola na Poljicama kapaciteta je 3.600 skijaša, a dva šestosjeda mogu da prime 9.400 skijaša.

Veliki infrastrukturni projekti, ski-liftovi sidro i tanjir, osposobljavanje staze za spust poslije 30 godina, sedam novih kilometara za osnježavanje, kao i rasvjeta staze "Novak Đoković", urađeni su uz podršku Vlade Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, rečeno je na svečanom otvaranju.

Dodik je čestitao i zahvalio Olimspijskom centru i svim prijateljima koji su bili uključeni u realizaciju ovog projekta.

"Ovo je rezultat velike vizije kao neodvojivog plana razvoja modrene i slobodne Republike Srpske. Sve što radimo, radimo na dobrobit mladih generacija u Srpskoj koje dolaze da nastave naš put", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, vlasti u Srpskoj nastaviće sa investicijama širom Republike Srpske u svim oblastima privredno-ekonomskog djelovanja.

Jahorina jedno od najvećih regionalnih gradilišta

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će iduću godinu poglasiti godinom važnih investicija jer je Republika Srpska, koja tada slavi tri decenije postojanja, ušla u fazu da može da pravi kapitalne objekte, a jedan od njih je Olimpijski centar Jahorina.

Dodik je istakao da je Jahorina danas jedno od najvećih regionalnih gradilišta, poslije "Beograda na vodi", i svakako je primjer kako se mogu animirati investitori i kako njihova zainteresovanost može biti održiva.

"Čast je ovdje biti i svjedočiti još jednom uspjehu koji smo nesumnjivo ostvarili zajedničkim naporima, ne samo gradeći sve ovo na Jahorini već i dokazujući da to možemo", rekao je Dodik na otvaranju gondole "Poljice" na Jahorini.

On je dodao da to podrazumijeva spremnost institucija, od lokalnih do republičkih, da budu u važnim i rigoroznim procedurama da mogu da daju dozvole i vrše kontrole.

Dodik je najavio da slijede ulaganja i na Manjači, Igrištima i na drugim mjestima, radiće se, kaže, i na ovom prostoru i na vodovodu, kanalizaciji, dovođenju električne energije, te gondole iz pravca Pala do vrha planine.

"Kada to završimo, čeka nas gondola od Lukavice do planine. Uvijek ima velikih poslova, a jedan od najvećih u ovom gradu biće tunel koji ćemo početi da radimo u narednoj godini koji povezuje Lukavicu i Pale, a omogućiće da ta komunikacija ne bude duža od deset minuta", rekao je Dodik.

On je dodao da ima razlog zašto će narednu godinu proglasiti godinom investicija, napomenuvši da 9. januara počinje obilježavanje 30 godina Republike Srpske koja je izašla iz faze da stalno nešto popravlja, krpi, a ušla u fazu da može da pravi kapitalne objekte, što je nesumnjivo Jahorina.

"Uvjeren sam da će Jahorina svih narednih godina ostati top destinacija i učinićemo da to tako bude", istakao je Dodik.

Zahvalio je rukovodstvu Olimpijskog centra Jahorina, premijeru Radovanu Viškoviću, srpskom režiseru Emiru Kusturica, gradonačelniku i načelnicima opština u sastavu grada Istočno Sarajevo, te istakao da mu je velika čast što je dio ekipe koja radi na tome da ima šta da ostavi generacijama koje dolaze.

"Republika Srpska je stabilna, na dobrom je putu, bez obzira što nas pokušavaju zastrašiti sa strane, Srpska ima svoj cilj. Republika Srpska neće odustati od svoje snage, ne smijemo pokleknuti", rekao je Dodik.

Uvjeren je da sve što rade ide na dobrobit generacija koje dolaze i ta generacija će, smatra, razumjeti.

"Ponosan sam na ono što je danas Republika", rekao je Dodik i podsjetio da je juče u Brodu otvoren jedan kapitalan projekat - gasovod koji je ušao u Srpsku iz pravca Hrvatske.

Za iduću godinu je rekao da slijedi izgradnja auto-puta, koji je prioritet, te brze saobraćajnice od Višegrada do Lukavice.

"To su velike investicije, to nije malo, populacija od milion ljudi je zaista sposoobna ako može sve da ih ponese, a ja kažem da smo mi sposobni. To pokazuje sve ono što smo ostavili iza nas", istakao je Dodik.

Istakao je da se političari mjere prema tome šta ostavljaju iza sebe, a on navodi da će još dosta toga da ostavi i zbog toga misli da je potrebno da svi budemo okupljeni.

"Moramo se naučiti da proslavljamo uspjeh, a ne da gledamo ko je to radio, pa da to zbog toga ne volimo. Uspjeh svakoga, svake opštine, bila u vlasti ili opoziciji, uspjeh je svih nas i želim da dam doprinos tome", rekao je Dodik.

Bez ulaganja nema benefita

Višković je rekao da "bez ulaganja nema benefita i rezulatat što smo i danas pokazali na Jahorini kao i više puta do sada".

"Vodili smo računa da investiramo u najmoderniju ski i turističku infrastrukturu i to ćemo raditi i ubuduće, a uskoro na Igrištima i na Manjači", rekao je Višković.

Svečanoj ceremoniji prisustvuje i ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske Nedeljko Ćorić, direktor Olimpijskog centra (OC) "Jahorina" Dejan LJevnaić i predsjednik Nadzornog odbora OC "Jahorina" Nedeljko Elek, srpski režiser Emir Kusturica, i mnogi zvaničici iz javnog i političkog života.