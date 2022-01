HET demantovao da se firma privatizuje: "Nije u pitanju razgradnja, već gradnja"

Uprava Hidroelektrana na Trebišnjici ocijenila je netačnim i zluradim brojne tekstove i komentare u medijima povodom navodne privatizacije ove firme koja je procesom dokapitalizacije "uvodi na mala vrata".

"To je najneistinitija informacija i od toga neće biti ništa, jer ono što trenutno radimo jeste dokapitalizacija HET-a emisijom novih akcija", rekao je na pres konferenciji sazvanoj tim povodom direktor HET-a Gordan Mišeljić, pojasnivši da se radi o 435 miliona maraka, ali na način da će Vlada RS i dalje, kao i do sada, biti vlasnik 80 odsto preduzeća, a ostalih 20 odsto su mali akcionari, fondovi i privatna lica.

Pojašnjavajući da, prema pravu prvenstva kupnje, to pravo imaju već postojeći akcionari, on je objasnio da će Vlada RS, kroz Elektroprivredu RS i fondove čiji je ona vlasnik, obezbijediti dosadašnji procenat učešća u vlasništvu jer će dokupiti onoliko akcija koliko bude potrebno da zadrži 80 procenata vlasništva, dok će ostalih 20 odsto akcionara takođe imati pravo dokupljivanja akcija da zadrže svoj procenat, a ako to ne budu željeli, ponudiće se drugim zaineresovanim, ali ne po istim cijenama.

"U ovaj proces ne ulazimo zbog privatizacije, već je ovo najelegantnije rješenje da investiramo novac u izgradnju nove hidroelektrane, HE Dabar, gdje je neophodno vlastito učešće za kredit kod Eksim banke, na ime osiguranja tog kredita, sa našim učešćem od 33 miliona evra", kazao je Mišeljić, objasnivši da se na ovaj način obezbjeđuje državni novac bez kamata.

Ovakvo rješenje je, složili su se i ostali članovi uprave HET-a, bilo najoptimalnije jer se radi o trenutno najvećoj investiciji u BiH, a vjerovatno i regionu, koja će donijeti novu vrijednost od 272 gigavat časa električne energije koja će se, zajedno sa nizvodnim efektima novih voda, prodavati po tržišnim cijenama.

"Ne vidim razlog ni da se u ovakve stvari miješaju trenutne političke opcije jer je ovo ipak budućnost cijelog našeg entiteta, iako postoji puno pritisaka, što je domen trenutne lokalne ili regoonalne politike vezane i za izbore koji nam slijede", dodao je Mišeljić.

Iako nije želio kometarisati da li se u vezu sa tim okolnostima mogu dovesti i najave federalnog premijera Fadila Novalića u vezi kupovine akcija od strane federalne Elektroprivrede, Mišeljić je ipak rekao da svi na različite načine žele ostvariti svoje političke poene, a sama Federalna Elektroprivreda ima i drugih finansijskih dubioza i problema, sa brojim neispunjenim projektima kada su u pitanju njihovi resursi.

Budući da je u kupoprodajnom procesu i ostatak od 20 procenata malih akcionara, nije isključeno da se u taj dio uključi i federalna Elketroprivreda, što ipak neće promijeniti odnos od 80 procenata vlasništva republike, odnosno, Vlade RS.

Blagoje Šupić, predsjednik Nadzornog odbora HET-a, pojašnjava da je, u skladu sa Zakonom hartija od vrijedosti i berzanskim poslovanjem, ostavljena mogućnost svim postojećim vlasnicima kapitala da iskoriste svoje pravo preče kupovine i kupe akcije u procentu u kome su sada vlasnici, a ako ne iskoriste to pravo mogu učestvovati i ostali.

"Ako neko ne bude učestvovao u ovom procesu, tada će se njegov procenat zbog neučešća u dokapitalizaciji prepoloviti, a novim će se učesnicima obezbijediti da učestvuju u kupovini te njihove polovine i to tako što tada više akcije nisu po ovim cijenama od 0,29 evra, već će se desiti tržišna utakmica u kojoj će pobijediti onaj ko ponudi najvišu cijenu, a mi računamo da će taj procenat biti mali", kazao je Šupić.

Ni predsjednik Sindikata HET-a Miloš Ninković ne smatra da se, kako se to ovih dana moglo čuti, ne radi o izdaji i prodaji nacionalnih resursa, već su sindikalci i nakon sastanka sa rukovodstvom firme, ostali u uvijerenju da se radi samo o dokapitalizaciji da bi se radila HE Dabar.

"Da smo ijednog trenutka poslumnjali da je u pitanju nešto drugo, prodaja ili nacionalna izdaja, kako smo mogli čuti u pojedinim medijima, i sami radnici bi se digli na proteste i organizovali štrajk, jer nikome nije u interesu da rasturamo ovu državu koju smo krvavo stvarali", kazao je Ninković.