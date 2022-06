Hrvatski preduzetnici dobili tri puta veće račune za struju, najavljuju otkaze

Iznosi na računima za struju hrvatskih preduzetnika obaraju rekorde. Tako je jednom frizerskom salonu u Zagrebu stigao račun za struju od 2000 kuna, dok je vlasnica prije plaćala 700 kuna mjesečno.

“Nisam mogla vjerovati, prvo sam mislila da su to neki zaostaci, ali s obzirom na to da redovito plaćamo svoje račune i vodim brigu o računima, jednostavno sam ostala u šoku. Zvala sam i kolege, oni su bili u još većem šoku. Ipak su to ogromni troškovi za nas sve i jednostavno smo šokirani, što reći. Svi smo mi računali da će vlada poduzeti neke određene mjere i spriječiti da se dogodi ovo što nas je sad dočekalo. Plin, struja, voda – sve je otišlo gore, struja tri puta veća, ne znam što reći”, kazala je za RTL Evelin Benković, vlasnica salona.

Branka Prišlić, glavna tajnica Glasa poduzetnika, kaže da jedan kozmetički salon koji je do sada struju plaćao 3000 kuna ovih dana mora platiti račun od 9000 kuna.

“To je povećanje za 300 posto, stvarno neprihvatljivo”, komentarisala je Prišlić.

Dodaje da će zato neki morati staviti ključ u bravu, a neki otpuštati radnike jer nemaju više prostora gdje i kako bi dalje mogli nastaviti s tako visokim računima.

“Ovako dalje ne ide”, kaže.

Onaj ko troši više struje, treba imati i povoljniju cijenu na tržištu, smatraju preduzetnici. No to u Hrvatskoj nije slučaj jer je tarifa za preduzetnike u odnosu na građane u samom startu tri puta veća.

“Tražit ćemo da se ujednači cijena struje, ne može biti cijena razlike kilovata za domaćinstvo kunu, a da je za poduzetnike tri kune. Nema objašnjenja za to”, veli riječki ugostitelj Milan Kuzet.

Preduzetnici poručuju da rješenja postoje, ali da je za to potrebna politička volja. Istovremeno, vladajući tvrde da prate situaciju i da su sve opcije na stolu.

“S obzirom na ove izvanredne okolnosti, jasno je da se razmišlja o apsolutno svim opcijama i da je u izvanrednim situacijama sve na stolu. Tako da razmišljamo, analiziramo i pratimo i reagirat ćemo da u ovoj teškoj situaciji vlada bude potpora svima onima kojima treba biti potpora kao što je bila i do sada”, rekao je ministar privrede Drago Filipović.

Preduzetnici kažu da bi, ako to ne bude na vrijeme, najmanje 100.000 ljudi moglo ostati bez posla.