I prebijanje dugova gubi vrijednost

BANJALUKA - Unos obaveza za multilateralnu kompenzaciju počinje u 21. februara i trajaće do narednog dana, do 15 časova, a pred privrednicima i javnim sektorom u Srpskoj to je prva šansa za prebijanje dugova u ovoj godini.

Ostalih pet ovogodišnjih kompenzacija predviđeno je za april, jun, avgust, oktobar i decembar.

Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banjaluka, u razgovoru za "Nezavisne novine" kaže da, kada su predlagali Vladi RS donošenje Zakona o multilateralnoj kompenzaciji, htjeli su da se putem kompenzacija značajnije utiče na poboljšanje likvidnosti kompanija, očekujući da će se naći mehanizmi da se sve kompanije i privredna društva uključe u taj sistem.

"U početku je to bilo zadovoljavajuće, ali je svaka naredna kompenzacija imala sve manji broj prijavljenih učesnika i smatramo da se na tom pitanju mora nešto mijenjati. Ako se ovako nastavi, izgubiće značaj koji smo očekivali kada smo predlagali zakon, jer se prijavljuje mali broj firmi, zbog čega su rezultati multilateralne kompenzacije nezadovoljavajući", kazao je Račić.

Kako je dodao, ukoliko nema određenih sankcija, ljudi se ne prijavljuju, zbog čega treba preduzeti adekvatne mjere.

Ističe da Poreska uprava RS, ali i Vlada RS treba putem određenih mjera da primoraju sve privredne subjekte koje učestvuju u platnom prometu. "U prvoj godini kada je počela primjena Zakona o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije, u Srpskoj smo imali najveći iznos kompenzovanih potraživanja", kazao je Račić i istakao da su tada bila predviđena samo dva kruga.

"Mi smo tražili da se povećava broj multilateralnih kompenzacija u toku godine, ali kako prolazi vrijeme, sve manji broj privrednih subjekata uključuje se u taj sistem i zbog toga imamo rezultat koji bi, po našim procjenama, bio daleko bolji kada bi obuhvat bio veći", pojasnio je Račić

Dodaje da je nekoliko stotina društva koja se prijave i učestvuje veoma mali broj u odnosu na broj onih koji stvarno učestvuju u poslovnom prometu.

Podsjetimo, multilateralna kompenzacija je način kompenzovanja tj. prebijanja obaveza i potraživanja između učesnika koji su prijavili svoje obaveze u sistem, pri čemu učesnici ne moraju biti istovremeno u dužničko-povjerilačkom odnosu, ali imaju potraživanja i obaveze prema najmanje jednom od učesnika u multilateralnoj kompenzaciji.

Sistem omogućava učesnicima da kompenzuju obaveze i potraživanju, a učesnici sistema su svi subjekti uključeni u budžetski sistem RS, privredna društva, banke, osiguravajuća društva, mikrokreditne organizacije, agencije, sportska društva, preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva i druga pravna lica koja obavljaju poslovanje posredstvom bankovnih računa.

Ovaj proces odvija se posredstvom Banjalučke berze. Od usvajanja Zakona o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije, u Srpskoj je posredstvom Banjalučke berze kompenzovan ukupan iznos 1,029 milijardi KM

Prema podacima Banjalučke berze, od prve kompenzacije, koja je održana 2015. godine, najlošiji rezultat ostvaren je 2018. godine, kada je prebijeno svega 95,8 miliona KM.