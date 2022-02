Izvoz iz Srpske oborio rekord u januaru

BANJALUKA - Republika Srpska u januaru 2022. godine izvezla je robu i usluge u vrijednosti od 372.429.000 KM, što je za čak 110.865.000 KM više nego u januaru prošle godine i za 80.810.000 KM više negu u januaru 2018. godine, koji je bio rekordan.

Istovremeno, Republika Srpska bilježi i rast uvoza koji je ove godine u januaru iznosio 393.728.000 KM ili 112.681.000 KM više u odnosu na januar 2020. godine, međutim, kako ističu ekonomisti, ono što je dobro jeste da je pokrivenost uvoza izvozom sve veća te da je posebno izvoz sve veći. U januaru ove godine pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 94,6 odsto i samo je bila veća u januaru 2018. godine, kada je iznosila 101 odsto.

"Pokazatelj o rastu izvoza koji je za gotovo polovinu veći nego u januaru prethodne godine znak je rasta konkurentnosti naše privrede na tržištu Evrope. Situacija u vezi sa trajanjem problema u globalnom lancu vrijednosti, za koje procjene ukazuju da će trajati cijelu 2022. godinu, pozitivno utiče na naše izvoznike. Rast cijena robe i usluga pozitivno utiče na rast izvoza. Ako se ovakvi trendovi nastave, izvoz Republike Srpske će iznositi preko šest milijardi KM. Imamo situaciju da su javni prihodi u januaru veći za trećinu, da je izvoz veći za 40 odsto", rekao je Saša Stevanović, ekonomista, istovremeno naglašavajući da je ključno pitanje kako pronaći rješenje da ovaj rast izvoza osjete građani i njihove porodice.

Osim rekorda u januaru, Republika Srpska, kada je riječ o izvozu u 2021. godini, izvezla je najviše robe od svog postojanja i to 4,4 milijarde KM ili 1,035 milijardi KM više nego godinu ranije.

"Rast izvoza koji je zabilježen prošle godine je nastavljen i to treba da nas raduje. Uprkos svim poteškoćama sa kojima se susreću privrednici, a to je nedostatak kvalitetne radne snage, manjak sirovina i repromaterijala te rast energenata, izvoz nastavlja da raste i to je nešto što je dobro i pokazuje stanje u ekonomiji. Jačina jedne ekonomije upravo se mjeri kroz izvoz", rekao je Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.

On naglašava da su privrednici suočeni i sa problemom nabavke sirovina, jer se od njih traži da količine rezervišu šest mjeseci ili čak godinu dana unaprijed i da sve to plate avansno te da su zbog inflacije i pod pritiskom povećanja plata, što svakako utiče na njihovo poslovanje.

"Treba da budemo ponosni na rast izvoza. Veći izvoz iz Republike Srpske je i posljedica oporavka nama najznačajnijih tržišta na kojima raste tražnja. Rezultati, koji su dobri, bili bi i bolji da nije bilo problema sa repromaterijalom i cijenama energenata", naglasio je Blagojević.

U Privrednoj komori Republike Srpske ističu da posebno raduje činjenica da je izvoz u prošloj godini bio veći nego u 2018, koja je bila rekordna od postojanja Republike Srpske te da poređenja sa 2020. godinom nisu realan pokazatelj s obzirom na pandemiju virusa korona i krizu koja je nastala.

U odnosu na rekordnu 2018. godinu, izvoz iz Republike Srpske prošle godine veći je za čak 673 miliona KM.

Izvoz Uvoz Pokrivenost

1/1/2009 99,441 218,652 45,5%

1/1/2010 124,932 213,745 58,4%

1/1/2011 175,791 282,730 62,2%

1/1/2012 158,330 290,751 54,5%

1/1/2013 168,025 289,214 58,1%

1/1/2014 195,609 251,372 77,8%

1/1/2015 169,816 225,106 75,4%

1/1/2016 183,779 227,458 80,8%

1/1/2017 227,374 246,344 92,3%

1/1/2018 291,619 288,848 101,0%

1/1/2019 270,015 297,485 90,8%

1/1/2020 250,796 300,584 83,4%

1/1/2021 261,564 281,047 93,1%

1/1/2022 372, 429 393,728 94,6%

U milionima KM