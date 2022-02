Košarac: Inicijativa za smanjenje carina na uvoz mineralnog đubriva

SARAJEVO - Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac najavio je danas da će, zajedno sa Upravnim odborom (UO) Uprave za indirektono oporezivanje (UIO) BiH, pokrenuti inicijativu kako bi se smanjila carina na uvoz mineralnog đubriva za pet odsto.

"Opredijeljeni smo da zajedno sa UO UIO razmotrimo inicijativu za donošenje odluke o uvođenju privremenih carinskih kvota za pet tarifnih oznaka mineralnih đubriva, što bi značilo da bi se ukinulo pet odsto carine na uvoz vještačkog đubriva, a što bi bila jedna od značajnih mjera koja bi se mogla predložiti Savjetu ministara", rekao je Košarac novinarima.

Košarac je, nakon sastanka sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Borisom Pašalićem, rekao da će o tome razgovarati i sa nadležnim u Federaciji BiH i Brčko distriktu, kako bi napravili procjenu, otvorili konsultacije sa UIO i na osnovu analiza predložili Savjetu ministara odluku o umanjenju carina za vještačka đubriva iz trećih zemalja.

Kada je riječ o obezbjeđivanju vještačkog đubriva, Košarac je istakao da ukupna količina iznosi oko 140.000 tona za oba entiteta i Brčko distrikt.

"U spoljnotrgovinskoj analizi je vidljivo da se najznačajnije količine uvoze iz EU i zemalja Cefte, a najmanje iz trećih zemalja", rekao je Košarac

Prema njegovim riječima, u ukupnom spoljnotrgovinskom prometu vještačkog đubriva, Republika Srpksa participira sa oko 56 odsto, FBiH sa nekih 34 odsto Brčko distrikt sa oko devet odsto.

Kada je riječ o uvođenju privremenih mjera za uvoz svježeg i rashlađenog mesa, Košarac je rekao da je i o tom aktuelnom pitanju danas razgovarao sa Pašalićem i da ministarstvo na čijem je čelu ne odustaje od njihovog uvođenja.

On je naveo da je taj dokument i dalje aktuelan u Savjetu ministara i da će biti donesena odluke, jer je nepravedno da jedino prilikom uvoza svježeg i rashlađenog mesa BiH, u odnosu na zemlje u okruženju, nema nikavih opterećenja, odnosno nije zaštićena domaća proizvodnja uvođenjem prelevmana.

Prema njegvim riječima, taj uvoz otežava poslovanje i primarnim proizvođačima, ali i onima koji se bave preradom mesa.

"To je aktuelno pitanje već duži vremenski perid. Žao mi je što nismo dobili podršku kolega iz FBiH, a učestvuju u radu Savjeta ministara", rekao je Košarac.

On je naveo da je na današnjem sastanku razgovarano i o Trgovskoj gori, te da je dogovoreno da Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske ima proaktivnu ulogu u kontekstu saradnje sa Ekspertskim timom i dostavljanje validnih podataka za opštine u Srpskoj koje se nalaze u slivu rijeke Une.

"To je veoma važna aktivnost koju smo danas usaglasili na sastanku sa predsjedavajućim Ekspertskog tima. Raduje me činjenica da će nadležno ministarstvo biti u potpunoj funkciji naših interesa, da imamo adekvatno stručnu elaboraciju onoga što želimo da uradimo na Trgovskoj gori, a to je da Hrvatska odustane od svojih namjera", istakao je Košarac.

Kada je riječ o inicijativi "Otvoreni Balkan", Košarac je ponovio da postoje političke predrasude određenih struktura u FBiH koje zemlju zaustavljaju na tom putu.

"Nikakve političke predrasude ne trebaju da budu razlog zbog čega ne bi došlo do podrške iz BiH. Mislim da to treba da prestane i da svi zajedno definišemo naše buduće kretanje, kako privrednici iz Republike Srpske i FBiH ne bi bili taoci tih predrasuda", istakao je Košarac.

Košarac je ponovio da je "Otvoreni Balkan" veoma zanačajn za privredni razvoj i Republike Srpske i FBiH, odnosno za ekonomiju zemlje.

On je podsjetio da su u sklopu ove inicijative Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija potpisale četiri sporazuma od kojih se tri odnose na poljoprivredu, kao i da "Otvoreni Balkan" omogućava olakšan promet roba.

"Cijenimo da bi to bio dobar iskorak da privrednici Republike Srpske i FBiH imaju takav tretman, da im se na taj način olakšaju mnoge administrativne poteškoće na graničnim prelazima i da im se omogući brži protok robe s jedne strane, a sa druge, bio bi lakši protok i kapitala i investicija", istakao je Košarac i dodao da će o ovom pitanju razgovarati i sa federalnim ministrom poljoprivrede.