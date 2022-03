Košarac: Odobrene kvote za đubrivo

SARAJEVO - Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac rekao je da je danas Savjet ministara donio odluku da se odobre kvote u iznosu od 100.000 tona vještačkog i mineralnog đubriva za uvoz sa tržišta trećih zemalja sa smanjenom carinskom stopom sa pet odsto na nula odsto.

On je istakao da je to rezultat napora entitetskih struktura u definisanju neophodne količine i sadržaja i strukture neophodnog đubriva za poljoprivrednike.

"Cijenimo da je to dobra mjera koja će trajati do 31. decembra i na tragu je zaključaka koje smo imali na svim sastancima entitetskih ministara i predsjedavajućeg Savjeta ministara sa premijerima oba entiteta", rekao je Košarac novinarima.

On je naveo da u ponedjeljak očekuje konkretne informacije u vezi sa nabavkom 50.000 tona mineralnih đubriva iz Turske koja je obezbijeđena intervencijom srpskog člana Predsjedništva Milorada Dodika tokom razgovora sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoanom.

"Procjenjujemo da ćemo već tokom iduće sedmice imati jasno definisane procedure s obzirom na to da sa Turskom imamo ugovor o slobodnoj trgovini i da se Turska u skladu sa tim ugovorom obavezuje da donese odluku o izvoznim kvotama i taj iznos je takođe 50.000 tona", rekao je Košarac.

On je dodao da su tu strukturu sačinila dva ministra u entitetskim ministarstvima cijeneći da stanje u poljoprivredi najbolje razumiju entitetska ministarstva čija je to nadležnost.

"Smatram da su to dobre mjere s obzirom na činjenicu da je došlo do poskupljenja energenata, do nestašice i povećanja cijene mineralnih đubriva na tržištu Evropske unije /EU/ i svih kao rezultat napora vlada Republike Srpske i Federacije BiH u ovom kontekstu smo donijeli adekvatne politike u interesu poljoprivrednika kako Srpske, tako i Federacije BiH", rekao je Košarac.