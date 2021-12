Otežan transport robe iz Azije velika šansa za BiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Zbog poskupljenja prevoza i otežanog dovoza robe s azijskog tržišta, sve više evropskih kompanija gasi svoja sjedišta u dalekoistočnim zemljama, što je velika šansa za Bosnu i Hercegovinu, ističu sagovornici "Nezavisnih".

Naime, kompanije iz Evropske unije zbog velikog rizika u transportu planiraju svoja postrojenja prebaciti u zemlje zapadnog Balkana kako bi bile što bliže tržištu i sigurnije u transport, ali i rok isporuke robe.

Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, za "Nezavisne" je rekao da je ovo velika šansa za BiH, te da nju već maksimalno koristi Srbija.

"Tamo već dolaze velike kompanije, otvaraju svoja sjedišta i zapošljavaju nekoliko stotina, čak i hiljada radnika. Da bismo došli do neke takve kompanije u BiH moraju postojati preduslovi, prije svega ljudski resursi i kvalitetna radna snaga", naveo je Ćorić.

Prema njegovim riječima, što se tiče geografskog položaja, BiH je na granici s Evropskom unijom, što on ocjenjuje kao veliki plus.

"Drugo je politička situacija, jer investitori se boje rizikovati. Mi treba da uredimo svoju infrastrukturu i imamo industrijske zone, i to ne samo na papiru. One moraju biti opremljene pristupnim putevima, imati dobre izvore energije te ostalu komunalnu infrastrukturu. Lokalna zajednica koja prva to uredi, prva ima priliku da dobije velikog investitora", pojašnjava Ćorić.

Dodao je da već treba da krenemo s privlačenjem investitora te, ako je potrebno, da uradimo sličan model kao u Srbiji.

Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne komore FBiH, naglasio je da je ovo veoma dobra stvar te da predstavlja šansu, ali da se moraju uključiti i nadležne institucije kako bi učinile dodatni napor da se privuku investitori.

"Da bi se desio značajniji prenos tehnologija i pogona kod nas morale bi nadležne institucije s vrha države da reaguju, te da svi zajedno gledamo u tom pravcu i iskoristimo ovu ogromnu šansu. Ukoliko se pokaže da je politika važnija od privrede, onda nećemo ništa napraviti, jer je naša najveća prepreka naš negativan imidž koji političari odašilju u ovom trenutku", pojasnio je Jašarspahić.

Ekonomista Saša Stevanović kazao je da je ovo šansa za cijeli zapadni Balkan, jer je broj ljudi koji bi željeli da rade u ovom dijelu Evrope oko dva miliona.

"Kako se povećavaju geostrateški rizici, firme iz Evropske unije nastoje da svoje pogone imaju što bliže svojim granicama. S obzirom na to da smo mi na granici s EU ovo je velika šansa. Novca u svijetu ima kao nikada do sada jer je novčana masa rasla 12 odsto u prethodnih godinu dana, a ovdje postoje ljudi koji bi mogli da rade i nema razloga da se to ne desi", rekao je Stevanović.

Naveo je da bi se ovome moglo pristupiti i regionalno, jer jedna država možda ne može sve sama, ali nekoliko njih zajedno bi moglo mnogo više da uradi kako bi se iskoristila šansa i doveli investitori u BiH.