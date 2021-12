Pašalić: Od aprila počinje izgradnja drinskog nasipa

BIJELJINA - Ministar poljoprivrede, šumarsta i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić rekao je danas u Bijeljini da se očekuje da će u aprilu sljedeće godine početi izgradnja prve dionice drinskog nasipa čija je vrijednost tri miliona KM.

"Privedena je kraju procedura za izgradnju drinskog nasipa. U novembu je raspisan javni poziv, a polovinom januara će biti otvorene ponude. Očekujemo da će u aprilu početi izgradnja prve dionice drinskog nasipa od 2,8 kilometara", rekao je Pašalić, koji je prisustvovao primoredaju nove mehanizacije Javnoj ustanovi "Vode Srpske".

On je dodao da je to potez od ušća rijeke Janje u Drinu do ustave koja preuzima vodu iz Drine za kanal Dašnicu, a vrijednost je tri miliona KM.

Prema njegovim riječima, svako je uradio svoj dio posla, grad Bijeljina je obezbijedio sredstva za eksprorijaciju, "Vode Srpske" sredstva za izgradnju, a resorno ministarstvo za nadzor.

"Ta prava dionica nasipa od 2,4 kilometra zemljanog nasipa i 400 metara parapetnog zida bi trebalo da krene konačno u aprilu, a rok ze izgradnju je godinu i po dana", rekao je novinarima Pašalić.

On je istakao da je zadovoljan jer se konačno nešto dešava po tom pitanju, da je cilj da se u naredih nekoliko godina izgradi nasip i zaštiti Bijeljina od rijeke Drine.

Pašalić je podsjetio da je Republika Srpska bezbjedna od rijeke Save jer je potpuno rekonstrusan njen nasip u dužini većoj od 100 kilometara.