Počinje uvezivanje kladionica u RS: Novim sistemom do potpune legalizacije igara na sreću

​U narednih mjesec dana trajaće testna faza uvezivanja svih priređivača u Republici Srpskoj u jedinstveni računarski sistem za nadzor nad pripređivanjem igara na sreću - RAS.

Sistem koji je Pravilnikom utvrdilo Ministarstvo finansija, podrazumijeva potpuni online nadzor i uvezivanje svih aparata, terminala, kladionioca i internet igara, što ujedno znači kompletan uvid u priređivanje igara na sreću i maksimalno izbjegavanje „sive zone“.

Upravo je procjena Ministarstva finansija da Republika Srpska u toj "sivoj zoni" gubi milione maraka na godišnjem nivou, bila razlog za uvođenje sistema nadzora koji već koriste i zemlje u regionu, jer je svima bio cilj da se igre na sreću potpuno legalizuju. Jedan od pokazatelja sadašnjeg stanja je i činjenica da Republička uprava za igre na sreću nema zvaničnih podataka o broju internet kladioničara, odnosno online igrača. Zahvaljujući RAS-u, prvi put ćemo imati uvid u količinu kocke, a taj podatak, osim boljeg punjenja budžeta, omogućava i uvođenje takozvanog odgovornog klađenja koje je trend u čitavom svijetu.

Korišćenja usluga RAS-a plaćaće Ministarstvo, a priređivači su bili u obavezi da obezbijede minimalne tehničke uslove, kako bi konzorcijum izabran na javnom konkursu koji čine kompanije Prointer ITSS i Planet Soft, a koji će upravljati RAS-om, mogao da obavi tehnički dio posla.

"Priređivači su bili u obavezi da nam se prijave i većina njih je to ispoštovala. Naša obaveza je da od ponedjeljka krenemo sa uvezivanjem u sistem i to na 23 lokacije, koliko imamo priređivača koji priređuju igre na aparatima. Ključ svega je što je ovim sistemom predviđena komunikacija mašine sa mašinom, čime je u potpunosti isključen ljudski faktor, a samim tim i mogućnost bilo kakve manipulacije", objašnjava Marko Maksimović, projekt menadžer u Prointeru.

Priređivači internet igara na sreću dobiće uputstvo za implementaciju API, odnosno linija koda potrebnih za uvezivanje, i njima će, takođe, od tog trenutka teći rok od mjesec dana da ga implementiraju. Rokove je i priređivačima i konzorcijumu propisao resor finansija i njih se, kaže Maksimović, moramo pridržavati.

Takođe napominje da su se predstavnici konzorcijuma zbog nekih tehničkih nedoumica koje su priređivači imali, prije nekoliko dana sastali sa njima, kako bi kroz dijalog i dogovor našli najbolje rješenje kada ekipe budu izašle na teren.

"Mi smo organizovali timove koji će raditi u dvije smjene kako bismo obavili posao u roku i kako niko od priređivača ne bi bio oštećen, u smislu gašenja aparata i prekida igre tokom rada tehničkih ekipa. Napravili smo i plan dinamike rada, kako bi svi bili ravnomjerno zastupljeni", kaže Maksimović.

Takođe napominje da je sistem koji će uskoro zaživjeti u Srpskoj u mnogo čemu napredniji od sličnih u okruženju, jer ima niz dodatnih specifikacija i mogućnosti.

“Ono što je vrlo bitno kod našeg sistema je što će on, nakon 10 godina, preći u vlasništvo Ministarstva. U pitanju je takozvani izvorni kod koji im dajemo i koji se rijetko kad daje u trajno vlasništvo, jer to znači da će čitav sistem biti njihov, a do tada plaćaju naknadu, odnosno uslugu korišćenja. Prointer ima sve potrebne sertifikate, a samo Ministarstvo tehnički i kadrovski nije moglo da implementira projekat koji je logistički izuzetno zahtjevan”, objašnjava Maksimović.

Implementacija RAS-a biće od velike pomoći i inspektorima koji će, praktično, stanje na terenu pratiti iz kancelarije. Dnevni uvid u poslovanje svih priređivača omogućiće im neuporedivo bolje analize i kvalitetnije prikupljanje podataka, na osnovu kojih će se svrsishodnije praviti i plan terenskih posjeta i obilazaka.