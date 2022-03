Položen kamen temeljac za mađarsku fabriku kod Šida

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto prisustvovali su polaganju kamena temeljca za izgradnju fabrike stočne hrane mađarske UBM grupe u Adaševcima kod Šida i tom prilikom istakli istorijske dobre i prijateljske odnose dvije zemlje i dva naroda kao primjer dobre saradnje.

Vučić je, obraćajući se prisutnima, rekao da je u ovim teškim vremenima dobro imati fabriku stočne hrane i da je dobro znati da će hrane za ljude, ali i stoku uvijek biti dovoljno, ne samo za potrebe Mađarske i Srbije, nego i za druge u regionu.

On je podsjetio da su Mađarska i Srbija zajednički osudile sve što se zbiva u njihovom gotovo neposrednom okruženju i uradile sve što mogu i ponudile svaku vrstu pomoći od humanitarne do finansijske za najugroženije, ističući da je važno da kažu da moraju da brinu i o svojim građanima.

"U vrijeme kada niko nikoga ne sluša i ne želi da čuje u eri opšte političke histerije dobro je čuti riječi razuma, poruke mira, ali i poruke racionalnog procenjivanja svega što se oko nas zbiva", rekao je Vučić.

On je ukazao na prijateljstvo Srbije i Mađarske i uduplanu trgovinsku razmjenu i ekonomsku saradnju, te zahvalio Mađarskoj što je jedina zemlja koja gotovo uvijek na strani Srbije i koja joj pomaže po svakom pitanju u Briselu kada se govori o vitalnim i nacionalnim interesima Srbije.

Sijarto je rekao da prehrambena proizvodnja i obezbjeđivanje hrane i energenata dobija sve više na značaju i da Mađarska i Srbija ne žele da dozvole da njihovi građani plaćaju cijenu za rat koji se odvija u susjedstvu.

"Treba da svakome u Evropi i onima preko okeana bude jasno da postoje realnosti koje zavise od infrastrukture i postojećih izvora energenata, a u ovom regionu to je gas iz Rusije. To može da se promijeni, ali su potrebne godine i zato nećemo da prihvatimo mjere i odluke koje žele da prebace teret na građane Srbije i Mađarske", naglasio je ministar spoljnih poslova Mađarske.

Sijarto je rekao da kada Mađarska u Briselu zagovara obezbjeđenje energenata, onda ne zastupa samo mađarske, nego i srpske interese.

"Ako postoji narod u susjedstvu koji znači šta znači rat, onda su to Srbi. Mađari nisu željeli taj rat u u susjedstvu, žele mir. Ako ima naroda koji u regionu znaju da cijene značaj mira to su Mađari i Srbi, jer su dokazali da je moguće da se iz jednog odnosa koji je bio istorijski opterećen, pređe u odnos partnerstva, prijateljstva i dobre ekonomske saradnje", istakao je on.

Mađarska državna agencija za promociju izvoza HEPA izdvojila je 6,3 miliona evra za ovu investiciju, a Srbija 2,5 miliona evra, a u prvo vrijeme biće zaposleno sto radnika.

UBM grupa je vodeći mađarski proizvođač stočne hrane sa sto odsto mađarskim vlasništvom i kompanija za trgovinu žitaricama i proteinima.