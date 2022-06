Pregovori radnika FIata i vlasti u Srbiji blizu dogovora

KRAGUJEVAC - Predstavnici radnika Fijata su nakon sastanka u Predsjedništvu izjavili da su dobili od kompanije Stelantis novu ponudu za rad u inostranstvu, po kojoj bi tri mjeseca radili u Slovačkoj, dok bi jedan mjesec mogli da provedu kući.

Oni koji ne žele da prihvate takvu ponudu, mogu da pređu u kompanije u Kragujevcu i Velikoj Plani, uz otpremninu od 790 evra po godini radnog staža.

Sastanku su u ime vlasti prisustvovali šef kabineta predsjednika Aleksandra Vučića Ivica Kojić, ministarka privrede Anđelka Atanacković, kao i direktori nekoliko preduzeća namjenske industrije.

"Imali smo konstruktivan sastanak. Sve smo bliži rešenju. Neki od detalja su da imamo 492 kolega dobiti rešenja za otpremnine. Sledeća stvar je da ćemo imati novu ponudu iz kompanije za rad u inostranstvu. Očekujemo da je dobijemo, da bi mogli da pričamo nešto o njoj. Nadamo se da će to biti danas, ili u toku sutrašnjeg dana. Sve to zbog priče da što brže rešavamo probleme zaposlenih u Fijatu", kaže Saša Đorđević iz Samostalnog sindikata radnika Fijata.

Član pregovaračkog tima radnika Fijata Đorđe Milojević precizirao je da sada postoje dvije ponude od kompanije vezane za rad u inostranstvu.

"Jedna je ponuda stara. U pitanju je ponuda na dve godine za odlazak u inostranstvo. Druga je ponuda 'tri plus jedan'. Tu moraju još da se vide detalji, kako se odlazi, i kako se vraća. Znači, tri meseca u inostranstvu, jedan mesec kući. To je nova ponuda Stelantisa", rekao je Milojević.

Prema njegovim riječima, za one koje bi da ostanu u zemlji stigla je ponuda radnicima da rade u "Zastavi tervo", u Velikoj Plani i u Kragujevcu.

"Najbitnije je da će svi koji neće u inostranstvo dobiti kompletno otpremninu", istakao je Milojević.

Potvrdio je da će biti isplaćivano po 790 evra za godinu radnog staža za sve koji ne žele da ostanu u Stelantisu.

Predsjednik Samostalnog sindikata kompanije Fijat plastik Zoran Miljković je precizirao da će 492 zaposlena dobiti otkaz, navodeći da je krivica za to isključiva krivica firme Stelantis, prenosi N1.

"To je zbog toga što nije htela ranije da predstavi novu ponudu za odlazak u inostranstvo (tri plus jedan). U narednih dva, tri meseca će 250 ljudi moći da se zaposli u fabrici "Zastava Tervo" u Kragujevcu i 150 u fabrici BSS koja se bavi borbenim vozilima u Velikoj Plani. Međutim, to nije 100 odsto sigurno. Moraju da ljudi pokažu prvo svoja znanja, da prođu obuke i da bi nakon toga dobili rešenje o zaposlenju", rekao je Miljković.

Ostali radnici, njih više od 1.000, će u narednih sedam dana imati priliku da se opredijele da li su za to da li će ići u Slovačku, ili će ostati ovde.