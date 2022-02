Premija diktira nastavak proizvodnje mlijeka u Sokocu

SOKOLAC - Novoformirano Udruženje proizvođača mlijeka iz Sokoca pozvalo je predstavnike svih bitnih subjekata u ovoj opštini da zajedno sagledaju mogućnosti isplate podsticaja od 15 feninga po litru prodatog mlijeka, u čemu vide sistemsko rješenje njihovih problema.

Od lokalne uprave Udruženje očekuje da podrži ovu proizvodnju premijama od 10 feninga, dok će premiju od pet feninga i ujednačenje otkupne cijene malih i velikih proizvođača zatražiti kroz razgovore sa mljekarom i resornim ministarstvom Srpske. Novoizabrani predsjednik ovog udruženja Saša Kapović rekao je da su se zbog niza problema mljekari našli u dilemi da li da nastave proizvodnju uz podršku šire zajednice ili da je prekinu.

"Nama od tih 15 feninga zavisi da li ćemo od proljeća nastaviti proizvodnju, s obzirom na to da prodajom mlijeka lokalnoj zajednici donosimo novu vrijednost od 3.000.000 KM", rekao je Kapović.

On je ukazao da se otkupna cijena mlijeka od 60 feninga nije mijenjala u proteklih 15 godina, dok je u prodavnici dostigla i do 2,8 KM te da je stočna hrana poskupjela i do 70 odsto. On je naveo da na području opštine Sokolac ima 197 aktivnih proizvođača mlijeka, što znači da je to osnovni izvor primanja za toliko višečlanih porodica.

Zamjenik gradonačelnika Istočnog Sarajeva Slobodan Amović istakao je da se iz budžeta grada za pomoć mljekarima ove godine može izdvojiti oko 50.000 KM, od 150.000 KM planiranih u budžetu za poljoprivredu na području šest gradskih opština.

Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica rekao je da već deset godina lokalna uprava aktivno podržava poljoprivrednu proizvodnju te naveo podatak da je od 2012. u Sokocu deset puta veća proizvodnja mlijeka zahvaljujući nizu aktivnosti lokalne vlasti.

"Nismo usvojili budžet, a što se tiče lokalne zajednice, sagledaćemo tačno koliko je potrebno obezbijediti da bismo podržali proizvođače sa oko 10 feninga po litru prodatog mlijeka prebacivanjem sredstava sa drugih stavki u budžetu", naglasio je Bjelica.

Predsjednik Skupštine opštine Sokolac Sretko Marjanović dao je punu podršku proizvođačima mlijeka te obećao da će svu njihovu problematiku rješavati zajedno sa predstavnicima udruženja, odbornicima skupštinske većine.