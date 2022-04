Privrednicima svaka olakšica važna

SARAJEVO, BANJALUKA - Privremene suspenzije i smanjenje carinskih stopa kod uvoza u BiH za sirovine i materijale koje se ne mogu nabaviti kod nas su veoma značajne za domaće privrednike.

Naime, Spoljnotrgovinska komora BiH pozvala je sve privrednike da do 22. aprila dostave prijedloge tarifnih brojeva sirovina i materijala koje koriste u procesu vlastite proizvodnje, a koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu, radi dopune odluke o privremenoj suspenziji i smanjenje carinskih stopa kod uvoza.

Oni su saopštili da, u saradnji sa privrednim komorama Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta započinju proces prikupljanja zahtjeva, odnosno prijedloga za dopune Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe za 2023. godinu.

"Ukoliko za potrebe vlastite proizvodnje iz trećih zemalja sa kojima BiH nema potpisane trgovinske sporazume uvozite određenu sirovinu ili materijal koji ulazi u supstancu finalnog proizvoda ili repromaterijal, osnovni materijal od kojeg se pravi proizvod, a da istovremeno u BiH ne postoji proizvodnja takve sirovine ili materijala, onda je moguće da se na taj proizvod odobri totalna suspenzija ili određeno smanjenje carinske stope", pojašnjava se u saopštenju. Napomenuli su da se prijedlozi tarifnih brojeva trebaju odnositi na one tarifne brojeve koji nisu već uvršteni na postojeću odluku.

Radovan Pazurević, vlasnik kompanije "Sanino" iz Dervente, rekao je za "Nezavisne novine" da je ovo veoma značajno za ovu kompaniju, te da godinama upozoravaju da praksa donošenja privremenih odluka treba biti riješena sistemski, da se ne mora tražiti svake godine.

"Uglavnom su se te odluke donosile dan, dva prije isteka kalendarske godine i to je pravilo strašan problem. Ako želimo biti ozbiljna država i ozbiljno društvo, onda se moramo i ozbiljno ponašati. Ovo što se do sada radi nije primjereno praksi demokratskih država, a mi radimo na ovaj način, ali evo kakav nam je ambijent i atmosfera za poslovanje, dobro da i to uspijevamo", naglasio je Pazurević.

Što se tiče proizvodnje obuće, Pazurević ističe da ništa od materijala ne mogu nabaviti u BiH.

"Nema dovoljno kože, đonova, puloretanskih masa, plastičnih masa i drugih komponenti, nema konca, kalupa, ljepila. Nema ništa. Ovo sve doprinosi tome da obućari u BiH nemaju hrabrosti da se upuste u razvijanje vlastitog programa, jer sve moramo da uvezemo i platimo neke carine na to. Postavlja se pitanje ko će nam kupovati te proizvode ako imamo evropske cijene, a domaće plate", naveo je Pazurević.

Mladen Pratljačić, iz kompanije "Mladegs pak" iz Prnjavora, kazao je za "Nezavisne novine" da je ovo veoma važno, te da bi trebalo možda suspendovati carinu na sve sirovine i materijale koji se uvoze, a potrebni su u domaćoj proizvodnji.

"Trenutno je sve važno, jer sve firme sada trpe opterećenja i mislim da bi bilo dobro državi da se odrekne dijela carine, jer ih svakako namiruje kroz povećane cijene i veći PDV. Ovo bi značilo ne samo privrednicima, već i krajnjim kupcima", pojasnio je Pratljačić.