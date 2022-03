"Prointer IT Infrastructure Days" konferencija: U Trebinju lideri svjetske IT industrije

Rješenja iz oblasti informacione bezbjednosti, izuzetno aktuelna ne samo kod nas, već i u čitavom svijetu, stručnjaci iz kompanije Prointer ITSS, članice Infinity International Group, predstaviće svojim klijentima i predstavnicima najvećih svjetskih kompanija na trodnevnoj "Prointer IT Infrastructure Days" konferenciji koja danas počinje u Trebinju.

Inženjeri sa zavidnim iskustvom i znanjem prezentovaće nekoliko vrlo komleksnih rješenja i projekata uspješno implementiranih kod klijenata, a na konferenciji se, naglašavaju u Prointeru, osim već poznatih vendora poput kompanija Cisco, Checkpoint, Fortinet, HPE, Dell, Lenovo, VEEAM, Vmware, očekuju i neki novi partneri.

"Prointer IT Infrastructure Days konferencija, po tradiciji okuplja najveće vendore ove industrije, a to znači i iskusne stručnjake koji rade na velikim projektima. Ove godine fokus smo stavili na rješenja iz oblasti informacione bezbjednosti, s obzirom na sve veći broj cybersecurity incidenata, kako kod nas, tako i u cijelom svijetu. Konferencija ovog formata kao rezultat uvijek ima pozitivan efekat na cjelokupnu IT industriju, na zadovoljstvo svih prisutnih. Klijenti se na ovaj način edukuju i traže najbolja rješenja da unaprijede svoje poslovanje, dok proizvođači i implementatori imaju šansu da se predstave i ponude odgovarajuća tehnoloska rješenja klijentima", kaže Vladimir Perišić, direktor Prointera.

Takođe naglašava da ova kompanija barem jednom godišnje organizuje ovakve konferencije, iako su, zbog pandemije, u protekle dvije godine bile u nešto drugačijem formatu.

"Smatramo da je sada znatno povoljnija epidemiološka situacija i da će ova konferencija u 'live' formatu biti pun pogodak", vjeruje Perišić.

"Prointer IT Infrastructure Days" nas polako vraća u pređašnje stanje i donosi nam mogućnost dijeljenja znanja i iskustava koje nam je prijeko potrebno, poručuju i iz američke kompanije Dell, jednog od važnih Prointerovih partnera.

"Prethodne dvije godine su nam donijele mnogo izazova na raznim poljima zbog novonastale situacije oko pandemije, a najveći od svih izazova bila je nemogućnost ljudskog kontakta, za koji smatram da je krucijalan faktor opstanka u današnjem svijetu", kaže Vladmir Spasić, Account Executive u kompaniji Dell.

Pravi je trenutak da pričamo o budućnosti i tome kuda tehnologija ide sa aspekta sigurnosti i distributivnih servisa, vjeruju i u kompaniji HPE. "Zadovoljstvo nam je pojaviti se na 'Prointer IT Infrastructure Days' ove godine i predstaviti nešto što inače nije prihvaćeno kao centralni dio našeg HPE portfolija. Zajedno sa Prointerom kao našim GOLD partnerom, možemo se pohvaliti projektima na koje smo ponosni i ovo je svakako prilika da još jedanput jedni drugima pružimo ruku zahvale i uputimo čestitke. S druge strane, drago nam je što ćemo imati priliku da se konačno vidimo sa korisnicima uživo, prodiskutujemo o njihovim problemima, izazovima i planovima za budućnost, kao i na koji način HPE može pomoći na tom planu", naglašava Adnan Bratanović, iz kompanije HPE.

Sa njim su saglasni i u kompaniji Lenovo, jer će, kako kažu, poslije dvije godine restrikcija konferencija u Trebinju biti jedna od prvih, velikih događaja organizovanih u regionu.

"Očekujemo dobru interakciju i puno korisnih informacija, kako bi učesnici sa konferencije ponijeli najnovije trendove i smjernice u razvoju informacionih tehnologija", kaže Jovan Glamočanin iz Lenova.

Ova poslovno – tehnološka konferencija, u saradnji sa vendorima, distributerima, ekspertima i partnerima održava se u trebinjskom Gradu Sunca, a do subote učesnike očekuju najaktuelnije teme iz sfere IT infrastrukture.