Sud ponovo presudio: "Birač" ne duguje 155 miliona KM Litvancima

BANJALUKA - Viši privredni sud u Banjaluci ponovo je potvrdio prvostepenu presudu bijeljinskog suda kojom je odbačen zahtjev Ukio banke da joj se prizna 155 miliona KM potraživanja od FG "Birač" u stečaju.

Riječ je o sporu u kojem je prvostepena presuda donesena još u aprilu 2017. godine, a koju su zatim potvrdili Viši privredni sud u Banjaluci i Vrhovni sud RS, te je na kraju završio pred Ustavnim sudom BiH, piše Capital.

Ustavni sud je polovinom prošle godine poništio presudu Vrhovnog suda RS i naložio mu da po hitnom postupku donese novu odluku u skladu s pravom na pravično suđenje i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Vrhovni sud je zatim predmet vratio Višem privrednom sudu u Banjaluci na ponovno odlučivanje, a taj sud je polovinom ovog mjeseca donio novu odluku i ponovo potvrdio prvostepenu presudu, odnosno da Fabrika glinice "Birač" nije dužnik Ukio banke.

"Po ocjeni ovog suda utvrđenje i pravni zaljučak prvostepenog suda u cijelosti kao pravilno prihvata i ovaj sud. Žalbeni navodi tužioca, kao i navodi koje je iznio u apelaciji, a koje ovaj sud treba da cijeni u skladu s uputama koje su date u odluci Ustavnog suda BiH, nemaju uticaja na pravilnost odluke prvostepenog suda", navedeno je u novoj presudi Višeg privrednog suda.

Ovaj sud je naveo i da su neosnovani navodi tužioca u žalbi da je prvostepena presuda nejasna i kontradiktorna.

"Stav prvostepenog suda da tužilac nema potraživanje prema tuženom u cijelosti kao pravilan prihvata i ovaj sud. Prvostepeni sud je o razlučnom pravu i o založnom pravu dao detaljno obrazloženje koje kao pravilno prihvata i ovaj sud. Razlučno pravo je pravo na nekretninama kojim se obezbjeđuje određeno potraživanje i ono se dokazuje izvodom iz zemljišnih knjiga. Takvog dokaza nema, znači razlučnog prava na nekretninama tuženog nema"“, ističe se u presudi.

Sajić: Presuda je sramna za pravosuđe Republike Srpske

Pravni zastupnik Ukio banke Aleksandar Sajić kaže za Capital da presuda ima mnogo toga što je nelogično i nezakonito i da će to detaljno navesti u reviziji koju će ponovo uložiti Vrhovnom sudu RS.

"Presuda je sramna i za pravosuđe Republike Srpske i za taj sud. Na nekoliko mjesta sudije su zauzele stav suprotan višegodišnjoj praksi, između ostalog, i Višeg privrednog suda. Nama je jasno da se na njih vrši ogroman pritisak, ali, ipak, morali bi da sačuvaju nešto sudijskog dostojanstva", rekao je Sajić.

Kazao je da su sudije zaključile da su neki ugovori ništavi iako to nije bio predmet tužbenog zahtjeva.

"Ne mogu oni da odlučuju o nečemu što nije bilo predmet tužbenog zahtjeva. To je samo jedan od propusta za koji znam da nije rezultat neznanja. Srećom pa ima Ustavni sud BiH i mi ćemo izgleda po ko zna koji put u posljednjih nekoliko godina morati po pravdu pred taj sud. Još jednom ističem da se ovdje radi o potraživanju koje je prema privatnoj, a ne državnoj, firmi imala banka za kredite koje je preuzela njena sestrinska firma", naglasio je Sajić.

Popović: Ukio banka nema bilo kakvih prava u stečajnom postupku

S druge strane, pravni zastupnik FG "Birač" Aleksandar Popović ističe da je ovo jedna dobra pozicija za FG "Birač" i njenu kćerku firmu "Aluminu".

"Odluka Ustavnog suda BiH za nas je bila jedan presedan gdje je on potpuno izašao van granica svoje nadležnosti i mi smo očekivali da će i Vrhovni sud potvrditi svoju staru odluku. Ipak, on se odlučio da predmet vrati na ponovno suđenje i sad imamo stav Višeg privrednog suda koji je potvrdio svoju odluku, samo je detaljnije obrazložio. Dakle, i dalje je pravosnažno presuđeno da Ukio banka nema bilo kakvih prava u stečajnom postupku", rekao je Popović i dodao da su kamate u ovom sporu već dostigle glavnicu i da je on težak 300 miliona KM.

Podsjetio je i da je "Alumina" dobila pravosnažnu presudu kojom je utvrđene ništavi ugovori o zalogama, a na osnovu kojihe je "Pavgord" sprovodio izvršne postupke na imovini "Alumine".

"Nema više pritiska ni na 'Aluminu' i na njenu imovinu i to je sada jedna dobra pozicija", kazao je Popović.

Podsjećamo, litvanska Ukio banka u ovom sudskom postupku traži da sud utvrdi osnovanost njenih potraživanja od FG "Birač" u stečaju, u iznosu od 155 miliona KM. Litvanska banka je u svom tužbenom zahtjevu insistirala na tome da bude razlučni povjerilac, što bi joj omogućilo odvojeno namirenje iz imovine kao stečajnog dužnika.

Potraživanja Ukio banke od Fabrike glinice "Birač" u stečaju otkupila je fočanska firma "Pavgord" koja je ranije blokirala račune "Alumine", firme kćerke FG "Birač", pokušavajući da naplati ovo potraživanje.