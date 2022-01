Topić: Srpska počinje gradnju 90 kilometara auto-puta u 2022. godini

BANJAKUKA - Direktor "Autoputeva Republike Srpske" Dušan Topić izjavio je da bi u toku 2022. godine trebalo da počne izgradnja skoro 90 kilometara auto-puta u Republici Srpskoj.

Topić je u intervjuu Srni naglasio da su trenutno aktivna gradilišta dvije dionice auto-puta na Koridoru 5C, od kojih će na proljeće biti završena prva od petlje Tovira do Kostajnice, čija gradnja je počela prije dvije i po godine.

"To je dionica duga 5,5 kilometara, koja uključuje i veliku petlju Tovira, koja je slična Mahovljanskoj. Zadovoljni smo dinamikom i kvalitetom radova, asfalt je položen na cijeloj dužini trase, ostao je samo završni treći, takozvani habajući sloj, koji ćemo raditi na proljeće", rekao je Topić.

Prema njegovim riječima, ostaje da se završi saobraćajna signalizacija, odbojne ograde, koje su većim dijelom postavljene, te rasvjeta.

Topić je podsjetio da su prije mjesec dana zvanično počeli radovi na drugoj dionici Koridora, od Kostajnice do Putnikovog Brda, na entitetskoj granici, što predstavlja takozvanu obilaznicu oko Doboja.

"To je novih 5,5 kilometara. Dionica je interesantna jer imamo mnogo veće objekte, pa je samim tim gradnja skuplja. Tu prvenstveno mislim na još jedan veliki most preko Bosne, zatim dva kilometra veoma dubokog zasjeka, gdje će biti potrebno da se urade potporne konstrukcije, kao i dva tunela, ukupne dužine preko dva kilometra", pojasnio je Topić.

Topić je rekao da će ova dionica u građevinskom smislu biti poseban izazov za "Autoputeve", jer prvi put ulaze brdovite krajeve, za razliku od dosadašnje ravničarske trase.

"Poseban izazov je to što završavamo na entitetskoj granici. Naš tunel koji gradimo na Putnikovom Brdu ulazi u teritoriju Federacije BiH 200 metara, tako da u gradnji tog dijela moramo tijesno da sarađujemo sa kolegama iz "Autocesta FBiH". Oni su bili uključeni i u izbor našeg izvođača radova, jer dio posla na njihovoj teritoriji oni moraju da plate, obezbijede eksproprijaciju i građevinsku dozvolu", napomenuo je Topić.

Topić je podsjetio da je ugovorena cijena za prvu dionicu Koridora kroz Srpsku 63 miliona evra za 5,5 kilometara, a za drugu dionicu 93 miliona evra, iako je ista dužina, te da to dovoljno govori koliko je druga dionica zahtjevnija.

Na proljeće radovi od Tovira do Vukosavlja

Kad je u pitanju preostali dio Koridora "Pet ce" kroz Republiku Srpsku, Topić je naveo da je izgledno da će se na proljeće početi sa radovima.

"To je dionica od petlje Tovira do Vukosavlja, odnosno entitetske granice na sjeveru. Dionica je duga 35 kilometara i za nju imamo gotovu projektnu dokumentaciju. Dionica je prioritet za EU, Evropsku komisiju i evropske banke i u završnim smo pregovorima sa Evropskom investicionom bankom za izgradnju tog preostalog dijela koridora", napomenuo je Topić.

On je dodao da je plan da se tokom zime izabere izvođač i da se na proljeće krene sa radovima.

"Kad se završi taj dio, u Vukosavlju smo planirali odvajanje auto-puta prema Srbiji. Tu bi se vezala dionica Vukosavlje-Brčko, za koju je raspisan javni poziv, na koji se prijavilo desetak kompanija, od kojih sa dvije pregovaramo o uslovima. Ukoliko početkom godine dođemo do potpisa ugovora, do početka ljeta možemo krenuti sa radovima", naveo je Topić.

Izgradnja dionice od Rače do Biјeljine početkom građevinske sezone

Govoreći o dionici auto-puta od Rače do Bijeljine, Topić je istakao da je raspisan javani poziv za izgradnju dionice duge 20 kilometara, koja bi dijelom trebalo da se finansira sredstvima Vlade Srbije od 100 miliona evra.

"Čekali smo da vidimo na koji način će Srbija doznačiti sredstva. Odlučeno je da će sredstva biti doznačena Vladi Republike Srpske i mi ćemo ih koristiti kao sredstva budžeta. Vlada se obavezala da tri godine od potpisivanja ugovora, godišnje obezbjeđuje po 60 miliona evra za taj projekat, a ako bude potrebno dodatnih sredstava obezbijediće ih naše preduzeće", rekao je Topić.

Radovi na ovoj dionici, napomenuo je Topić, trebalo bi da počnu početkom građevinske sezone, odnosno čim to vremenski uslovi dozove.

Topić je dodao da u povezivanju sa Srbijom ostaje još dionica Brčko-Bijeljina, 17 kilometara kroz Republiku Srpsku i 30 kilometara kroz Brčko distrikt, gdje još nema nikakvog dogovora.

Hrvatske procedure usporavaјu puštanje u saobraćaј mosta preko Save

Kad je riječ o mostu preko Save kod Gradiške, Topić je naveo da je projekat u završnoj fazi, da je most kompletiran kao čelična konstrukcija i da se radi na završetku prilaznih saobraćajnica.

"S naše strane, to je 500 metara koje će povezati most sa izgrađenim auto-putem. Sa hrvatske strane radi se 50 metara u sklopu ovog projekta izgradnje mosta, s tim što kod njih odmah nakon završetka mosta slijedi izgradnja vezne saobraćajnice koja bi novi most trebalo da veže sa postojećom saobraćajnicom do Okučana, koja je neophodna da se i naš most pusti u saobraća", pojasnio je Topić.

Topić kaže da su u "Autoputevima" nezadovoljni što most neće moći odmah biti pušten u saobraćaj, jer sa hrvatske strane procedura teče jako sporo, kao i sve u vezi sa ovim projekatom u posljednjih 10 godina.

"Oni su prije pola godine izabrali izvođača, ali imaju problema oko izbora nadzornog organa i još ne počinju sa radovima", naveo je Topić.

Brzi put od Priјedora do Kozarske Dubice višestruko značaјan

Topić je naglasio da ne očekuje nikakve probleme u gradnji auto-puta od Banjaluke do Prijedora, koja je koncesionim ugovorom dodijeljena kineskim partnerima.

"Sastavni dio tog ugovora je i obaveza kineskih partnera da izrade projektnu dokumentaciju za nastavak auto-puta od Prijedora do Novog Grada, kao i za brzi put od Prijedora do Kozarske Dubice i dalje do Donje Gradine, odnosno mosta u Јasenovcu", rekao je Topić.

On je pojasnio da je taj brzi put višestruko značajan, jer je postojeća saobraćajnica između Prijedora i Kozarske Dubice u jako lošem stanju, ali i zbog toga što je to veza Srpske sa Spomen-područjem Donja Gradina i veza prijedorske regije sa Hrvatskom.

Topić je napomenuo da je u toku izrada projektne dokumentacije za obilaznicu oko Banjaluke, odnosno za povezivanje izgrađenog auto-puta od Gradiške do Klašnica sa budućim auto-putem od Banjaluke do Prijedora.

"To je dionica od Klašnica, preko Kuljana do Manjače. Trasa se provukla između naselja, vodili smo računa da se minimalno ruše objekti. Izgradnja će biti vrlo kompeksna. Dionica je dužine 20 kilematara, ali ćemo je ugovarati u dvije ili tri faze. Ideja je da se dalje taj autoput nastavlja do Mrkonjić Grada", rekao je Topić.