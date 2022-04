Veliki Volkswagen dolazi u Srbiju?

BEOGRAD - Ekonomisti u Srbiji spekulišu da u Srbiju dolazi Volkswagen, nakon što je predsjednik ove zemlje Aleksandar Vučić, ne otkrivajući detalje, ponovio da je u pregovorima sa dva velika proizvođača automobila.

"Mi sada pregovaramo sa dva fantastična proizvođača automobila, srce i dušu ću da ostavim da jedan dođe, jedan je među najvećim evropskim, a drugi među najvećim svjetskim. Tresem se od straha da dobijem pozitivan odgovor jer znam da je to spas Srbije", rekao je Vučić na televiziji Pink.

Na pitanje o kojim bi automobilskim kompanijama mogla biti riječ, Slobodan Aćimović, profesor Ekonomskog fakulteta, kazao je za Kurir da se najvjerovatnije radi o Volkswagenu, koji je i prije nekoliko godina bio aktuelan.

"Mislim da je Volkswagen tada ipak izabrao Tursku, ali je koliko sam shvatio na kraju odustao od te investicije. U tom smislu je vrlo moguće da je sada kod nas riječ upravo o toj investiciji o kojoj se govorilo prije nekoliko godina. To mi ukazuje i na značaj Volkswagena jer svaka pametna kompanija investira u vrijeme krize u nadi da će to tržište početi skokovito da raste uz, naravno, potpuno smirivanje u lancima snabdijevanja u automobilskoj industriji i vraćanje bar na one covid uslove poslovanja, s obzirom na to da su uslovi poslovanja koji se tiču Ukrajine dodatno usporili proizvodnju u automobilskoj industriji", zaključuje Aćimović.